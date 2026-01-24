חמישה נעצרו בחשד לרצח גיא חבר - ושוחררו, דיווח: חמינאי עבר למקלט מיוחד | סיכום חדשות השבת

סיכום חדשות השבת: נחשפו פרטים חדשים מפרשת היעלמות החייל גיא חבר לפני כ-30 שנה. חמישה חשודים, תושבי הכפר טובא-זנגרייה, נעצרו על בסיס מידע מודיעיני שהגיע לידי השב"כ, לפיו אחד החשודים סיפר לחברו שהיה מעורב ברצח. אך החקירה נתקלה במבוי סתום - וחלק מהחשודים שוחררו. איראן מאיימת: "נתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת". טראמפ חשף את הנשק ששימש במבצע ללכידת מדורו.

מהיעלמות לרצח: הותר לפרסום מידע חדש בתיק גיא חבר, שנעדר כ-30 שנה

לפני כשלושה שבועות כוחות הביטחון עצרו חמישה חשודים, תושבי הכפר טובא-זנגרייה, בחשד למעורבות בהיעלמותו של החייל גיא חבר לפני כ-29 שנים, כך הותר לפרסום. המעצרים בוצעו בעקבות מידע מודיעיני חדש שהגיע לידי המשטרה ושב"כ. עם זאת, החקירה נתקלה במבוי סתום - וחלק מהחשודים כבר שוחררו.

פרשת גיא חבר: המעצרים בוצעו לאחר שאחד החשודים סיפר לחברו כי היה מעורב ברצח | פרסום ראשון

פרסום ראשון: המידע שהוביל למעצר החשודים בפרשת היעלמותו של גיא חבר הגיע לאחר שאחד החשודים סיפר לחברו כי היה מעורב ברצח. המידע הועבר לשב"כ, וכך החלה שרשרת המעצרים. ל-i24NEWS נודע כי המודיע הוא נכה צה"ל, בעל רקע פסיכיאטרי.

דיווח: חמינאי עבר למקלט תת-קרקעי בחשש לתקיפה אמריקנית

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, עבר למקלט תת-קרקעי מיוחד בטהרן לאחר שבכירים צבאיים וביטחוניים העריכו סיכון מוגבר לתקיפה אמריקנית אפשרית, כך דווח ב"איראן אינטרנשיונל". בנו מסעוד קיבל לידיו את סמכויות השליטה.

בכיר איראני מאיים: "נתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת"

פריסת הכוחות של הצבא האמריקני במזרח התיכון נמשכת, וגורם איראני בכיר אמר כי "איראן תתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת", כך פורסם בסוכנות הידיעות "רויטרס". "צבירת הכוחות הצבאית הזו - אנו מקווים שאינה מיועדת לעימות ממשי - אך הצבא שלנו מוכן לתרחיש הגרוע מכל. זו הסיבה שהכל נמצא בכוננות עליונה באיראן", אמר הבכיר האיראני, שדיבר בעילום שם".

טראמפ חושף: הנשק הסודי ששימש במבצע לעצירת מדורו בוונצואלה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ל"ניו יורק פוסט" כי נשק סודי חדש שהוא מכנה "הדיסקומבובולטור" (המבלבל) היה חיוני לפשיטה האמריקאית הנועזת שבה לכדה את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו. טראמפ התרברב כי הנשק המסתורי "גרם לציוד של האויב לא לעבוד" כאשר מסוקים אמריקמים נחתו בקראקס ב-3 בינואר. אסור לי לדבר על זה", הוסיף הנשיא.

מצב חירום הוכרז בארה"ב בשל סופת כפור, אלפי טיסות בוטלו

יותר מ-200 מיליון איש ברחבי ארצות הברית נמצאים בדרכה של סופת חורף גדולה, שצפויה להביא תערובת של קרח, שלג ותנאים קפואים לשטח של 3,200 קילומטרים במדינה עד סוף השבוע. כשני שלישים מארה"ב עלולים להיות מושפעים ממה שסביר להניח שתהיה סופת החורף הגדולה ביותר מזה חמש שנים לפחות.

