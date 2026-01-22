החברים החדשים על ארבע: הכלבים שמסייעים לנפגעי 7.10

קצת יותר משנתיים חלפו מאז חזרו דניאל אלוני ובתה אמיליה מהשבי בעזה. מאז, הכלב מיילו הפך לחלק בלתי נפרד מהמשפחה - ובעיקר למקור נחמה עבור אמיליה בת ה-8. נוכחותו של מיילו מלווה את הבית גם ברגעים הקשים, ומסייעת בהתמודדות עם חרדה והתקפי בכי.

מיילו הותאם למשפחה במסגרת מיזם "Friend at Hand Families", המעניק ללא עלות כלבים לצרכים רגשיים לנפגעי מתקפת 7 באוקטובר, בהם גם שורדי שבי. בעמותה מסבירים כי תהליך ההתאמה נעשה בקפידה ובליווי מקצועי מתמשך.

הסיוע מגיע גם לתושבי יישובי העוטף. ניצן איכנבלט מקיבוץ חולית איבד את כלבו ג'וני במהלך מתקפת הטרור. היום לצידו הכלבה לונה, שמלווה אותו בשיקום הקיבוץ - ממנו טרם שבו התושבים. "לא נעים לי להגיד", הוא מספר, "אבל קיבלתי את הכלבה הכי טובה".

גם משפחת אנושי, המפונה לרביבים וממתינה לחזור לביתה בחולית, צירפה למשפחה את הכלב מנגו. עבור בני המשפחה, הכלב הפך לעוגן רגשי ולחלק מהדרך חזרה לשגרה.

מאז 7 באוקטובר נמסרו 22 כלבים טיפוליים למשפחות ביישובי הנגב המערבי, כולן ממשיכות לקבל ליווי מהעמותה. במהלך מתקפת הטרור נרצחו 67 כלבים ו-15 נוספים עדיין נעדרים.

בין פינוי לשיקום, בין אובדן לתקווה - עבור רבים, החבר החדש על ארבע הוא זה שמאפשר להתחיל לנשום מחדש.

