סרטון "הביביסט בארון" הצליח להטריף מדינה שלמה. התגובות נעו בין צחוק לכעס - כל מחנה והתחושה שלו. אבל הסרטון הזה הצליח לעורר עוד משהו - פתאום נולדה סאטירה נשכנית, עוקצת, דוקרת - מהצד הימני, ולא כזו שנשלטת עשרות שנים רק על ידי השמאל. הזירה הזו הופקרה על ידי הימין לתוכניות סאטירה מזוהות קפלן - כמו "זהו זה" ו"ארץ נהדרת". איך זה קרה והאם עולם הסאטירה בדרך למהפכה?

הסרטון, שמציג פרודיה על צעיר "שיוצא מהארון" כביביסט בפני משפחתו ההמומה, צבר מיליוני צפיות, זכה לשיתוף מהדהד מצד המיליארדר אילון מאסק, והציף אל פני השטח את התסכול העמוק של יוצרים מהימין ממה שהם מכנים "ההגמוניה הדורסנית של עולם הסאטירה הלבן והשמאלני".

התגובות לסרטון היו מערכון בפני עצמו וחשפו את הצביעות לכאורה של הממסד התרבותי. בזמן שבמשך עשורים השמאל בנה את זהותו ותחושת העליונות המוסרית שלו על ביזוי הימין, המזרחים, המסורת והדתיים - תגובת הנגד הנוכחית הציגה את המבקרים כ"עדר שלם של יללנים". יוצרים בימין טוענים כי התגובות החריפות, שכללו אפילו האשמות בהסתה נאצית, מוכיחות בדיוק את הפואנטה: "לשמאל מותר לדרוך לנו על הפרצוף, ואסור לנו אפילו לנגב את זה - כי זה מעליב אותם".

הביקורת המרכזית הופנתה ישירות לקודש הקודשים של הסאטירה הישראלית – "ארץ נהדרת" ו"היהודים באים". לטענת הדוברים, בניגוד למצג השווא המאוזן, כותבי הסאטירה במיינסטרים מונעים מאג'נדה פוליטית שקופה לחלוטין, ואף מודים בכך בעצמם. הדוגמה המובהקת שעלתה היא השינוי ביחס לאביגדור ליברמן, שהפך בן לילה מ"פשיסט מושבע ומפחיד" ל"דמות חמודה עם מבטא רוסי" ברגע שעבר לצד הפוליטי "הנכון".

אלא שנראה שהמפה משתנה, והמונופול של ערוצי המיינסטרים הולך ומתפרק. בעידן הרשתות החברתיות, שבו כל אדם הוא מפיק ורשת הפצה בפני עצמו, אי אפשר לעצור את ההומור הימני שמכה מלמטה בתקציב אפסי: "הדבר שהכי מפרק סמכות זה צחוק".