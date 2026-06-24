לקראת שיבושים ברחבי הארץ: שיירות המחאה החרדיות יצאו ב-16:00 מעשרות מוקדים

מחאה חרדית בכבישים: היום (רביעי) בשעה 16:00 צפויות לצאת שיירות רכבים מעשרות מוקדים ב-20 ערים שונות ברחבי הארץ למסע מחאה נגד מעצרי העריקים החרדים. מערד, דרך בני ברק ועד צפת - כבישי הארץ צפויים להתמלא במוחים שיעשו את דרכם לכלא הצבאי בבית ליד.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

רשימת המוקדים שמהם יצאו השיירות כוללת ערים חרדיות וערים בעלות ריכוז חרדי ניכר. בצפון הארץ נמצאות ברשימה חצור הגלילית, צפת, חיפה, טבריה, עפולה ונוף הגליל. במרכז ובאזור ירושלים צפויות יציאות מאלעד, ביתר, בית שמש, בני ברק, גבעת זאב, ירושלים, נתניה, רחובות, עמנואל ומודיעין עילית. בדרום הארץ צפויות יציאות מערד, קריית גת ואשדוד.

מוקדם יותר היום פרסמנו את ההיערכות למחאת הרכבים החרדית שחושפת שיטות פעולה שנועדו לשבש את התנועה בצירים המרכזיים ברחבי הארץ. מסמך ההנחיות הרשמי מורה לנהגים לנסוע במהירות אחידה של כ-50 קמ"ש בלבד בנתיב הימני, ולצאת מכמה מוקדים בכל עיר כדי לפצל את הכוחות ולחסום מספר רב של כבישים במקביל. בשל הצפי לחסימות ממושכות קוראים המארגנים למשתתפים להצטייד מראש במזון, מים, דלק ובספרי לימוד המותאמים להמתנה ארוכה בדרכים.

הקמפיין הרשמי מלווה בסלוגן "עד כאן! אין דרך בלי דרך התורה!" ומציע לנהגים מערך לוגיסטי ותמיכה משפטית צמודה שאושרה על ידי רבנים. הנהגים הנחו לעטר את הרכבים בשלטי הסברה שיחולקו במוקדי היציאה, ולהשמיע פרקי תהילים ושירי חיזוק ממערכות הגברה שיוצבו עליהם. לצד זאת, ההנחיות מדגישות כי יש לציית לחלוטין להוראות השוטרים במקרה של מפגש עימם, ולהימנע מכל אלימות או פרובוקציה עם עוברי אורח.

בוועדה המארגנת מסבירים כי הנחיות הנסיעה והמסרים הציבוריים נועדו להפגין עוצמה ולשלוח קולות חיזוק ישירות אל מעבר לחומות הכלא הצבאי. לדבריהם, השיירות יהפכו למפגן כוח תודעתי שנועד להבהיר לאסירי עולם התורה כי הציבור החרדי כולו נושא עימם את עול המערכה. המארגנים מדגישים כי הציבור הרחב אינו יכול עוד לשתוק מול גל מעצרי בני הישיבות, ומטרת התהלוכה היא להביע מחאה בצורה ברורה ומשמעותית.