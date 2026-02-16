אחרי המהומות בבני ברק: מפגינים חסמו את הכניסה לירושלים

לאחר המהומות בבני ברק: חרדים קיצוניים חסמו היום (שני) את הכניסות לירושלים, זאת במחאה על חוק הגיוס. בנוסף, כביש 38 נחסם לתנועה מכיוון בית שמש לירושלים באזור תחנת הדלק לפני מסילת ציון. בתיעוד מהמחאה נראים חרדים קיצוניים הולכים ויושבים על הכביש, תוך שמונעים ממכוניות להמשיך בנסיעה.

27א'

נזכיר כי אתמול בשעות הצהריים פרצו מהומות בבני ברק, לאחר ששתי חיילות שהגיעו לביקור בעיר במסגרת תפקידן, הותקפו על ידי חרדים שהתגודדו סביבן וגרמו להן לחוש סכנה לחייהן. הן חולצו בידי המשטרה ללא פגע.

26 בני אדם נעצרו במהומות, המשטרה הפעילה אמצעים לפיזור הפגנות, בהם השלכת רימוני רסס רבים. בשעות הערב הודיעה המשטרה כי הסדר שב על כנו, אם כי ההפגנות חודשו לאחר זמן מה. מספר אנשים נפגעו קל מגז פלפל. בנוסף, חמישה שוטרים נפצעו קל. ציר ז'בוטינסקי פתוח לתנועה אחרי שנחסם, כמה מאות חרדים עדיין מפגינים בצידי הכביש, המשטרה לאט מנתקת מגע.