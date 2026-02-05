פרסום ראשון: יישוב חרדי יוקם לראשונה בפאתי יריחו בבקעת הירדן

לראשונה: בבקעת הירדן יוקם יישוב חרדי, בפאתי חלקה הצפוני של יריחו - כך פרסם לראשונה היום (חמישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח. משרד הפנים חתם לפני זמן קצר על האישור הסופי של "תמרה", שיוקם על אדמות מדינה בפאתי העיר הפלסטינית.

ההליך אושר בקבינט בחודש מאי האחרון, מדובר על שטח גדול של אדמות מדינה שעברו השתלטות על ידי הכפרים הסמוכים ליריחו בשנים האחרונות - והגיעו עד פאתי היישוב מבואות יריחו. ביישוב יהיו כ-4,000 יחידות דיור שמיועדות לחברה החרדית. נציין כי היישוב לא יהיה חרדי בהגדרה ההתחלתית שלו, אך השאיפה היא לאכלס את החברה החרדית בו.

הענקת סמל ליישוב על ידי משרד הפנים היא אבן דרך משמעותית בהליכי ההסדרה, והוא החותמת הסופית של המדינה, שלאחריה היישובים מוכרים בכלל משרדי הממשלה. בין היתר, היישובים יוכלו לקבל תקן רבש"ץ, דואר ישראל, חיבור ישיר של מים על ידי חברת מקורות ולצטרף לרשימת היישובים המזכאים את תושביהם לנשיאת נשק.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ': "תוך כחודשיים ב"ה הצלחנו להביא 25 סמלי יישוב ובכך להביא לסיום הליך הסדרתם. מדובר בפרי עמל של שותפים רבים ונאמנים לדרך. ההתיישבות ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול ולצמוח במלוא העוצמה. אנחנו הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית ומונעים הקמת מדינת טרור שתסכן את ישראל".