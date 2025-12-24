במחאה על הדחתו: מפקד מחוז ירושלים יחרים את טקס ההחלפה

המפקד המודח מחוז ירושלים של המשטרה, ניצב אמיר ארזני, הודיע היום (רביעי) ללשכת המפכ"ל כי בכוונתו להיעדר מטקס ההחלפה שיתקיים בשבוע הבא. הודעתו של ניצב ארזני מגיע על רקע הדחתו מהתפקיד על ידי השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וחוסר הגיבוי מהמפכ"ל, רב ניצב דני לוי.

כפי שפורסם ב-i24NEWS, הדחתו של ניצב ארזני מגיעה על רקע מתיחות ביחסיו עם בן גביר בעקבות דרישותיו של בן גביר לתת הקלות ליהודים בהר הבית, וסירובו של ארזני ליישמן. במקומו של ארזני ייכנס לתפקיד סגן המפכ"ל, ניצב אבשלום פלד.

בעקבות הודעתו של מפקד מחוז ירושלים המודח להחרים את הטקס, במשטרה שינו את נוסח ההזמנה, בו נכתב כי הטקס הינו "טקס כניסה לתפקיד", במקום "טקס החלפה". במשטרה הוחלט כי עם סיום תפקידו, ניצב ארזני יעזוב ללימודים, לאחר שכבר החל את לימודיו. ארזני כיהן בתפקיד זמן קצר יחסית של מעט יותר משנה, כאשר נהוג לכהן כשלוש שנים.

