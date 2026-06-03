מלכודת השב"חים: מסעדנים טוענים להלבנת אישורים בחברות כוח אדם

המשטרה הכריזה בשבועות האחרונים על מלחמת חורמה בתופעת העסקת שב"חים פלסטינים במסעדות ובבתי קפה ברחבי הארץ, וחילקה צווי סגירה זמניים - מכה כלכלית אנושה לכל עסק. רק אתמול נסגר "קפה תחתית" המפורסם בתל אביב של השף אסף בריט, שנעצר לאחר ששני עובדיו התגלו כשב"חים עם תיעוד מזויף. בריט שיתף בכאב ברשתות החברתיות: "הלב שלי מרוסק, כרגע אנחנו סגורים".

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מסעדנים רבים מצידם טוענים כי העסיקו עובדים שהציגו תעודות זהות שנראו תקינות לחלוטין, ואף קיבלו תלושי שכר. נעם, שבית העסק שלה נסגר ל-30 יום, סיפרה כי העובד היה בן בית במשך שנתיים עד שהתברר ששהה בארץ בניגוד לחוק. מנגד, עידו מ"רומאו סנטר" חשד במועמד לעבודה, פנה למשטרה ומנע את העסקתו לאחר שהתגלה זיוף.

האכיפה הקשוחה מעוררת ויכוח נוקב: האם בעלי העסקים משלמים את המחיר על מחדל ביטחוני, או שהאחריות היא עליהם בלבד? בזמן שהמשטרה ממשיכה לפעול ביד קשה, המסעדנים דורשים פתרון ותוהים כיצד הם אמורים לזהות זיופים מתוחכמים שאפילו רשויות המדינה מפספסות.