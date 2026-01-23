טרגדיה סמוך לבית שמש: פועל בן 52 נפגע מחפץ כבד - ונהרג

טרגדיה במפעל בשפלה. צוותי מד"א קבעו הבוקר (שישי) את מותו של פועל כבן ה-52 שנפצע באורח אנוש מפגיעת חפץ כבד באזור התעשייה הר-טוב שליד בית שמש. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה שבסופן נקבע המוות בעקבות חבלת הראש. מדובר בפועל השישי שנהרג השנה כתוצאה מתאונות עבודה.

פרמדיק מד"א אלעד פינץ וחובשי מד"א יהושע גוטליב וסיגל צדוק סיפרו כי "ראינו גבר שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפצע במהלך עבודתו מחפץ כבד. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות, אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

מהמשטרה נמסר: "פתחנו בחקירת חשד לתאונת עבודה קטלנית במוסך, באזור התעשייה הר טוב בעיר בית שמש. צוות מד"א שהוזעק למקום קבע את מותו של פועל כבן 52, לאחר שנפגע ככל הנראה מחלק כבד של מנוף. מפעיל המנוף עוכב לחקירה".