אלפים ליוו הלילה (שבת) למנוחות את נסיה כראדי, בת 11, שנפצעה אנוש מפגיעת טיל איראני במבצע "שאגת הארי" בבני ברק, ואתמול נקבע מותה.

אביה של נסיה ז"ל ספד לה: "אני, אמא והאחים שלך מבקשים ממך סליחה. עשינו כל מה שביכולתנו בשבילך אבל הקב"ה רצה אחרת. אנחנו מבקשים ממך סליחה ומחילה ובטוחים שלמעלה תשמרי ותשפיעי על המשפחה וכל עם ישראל".

בנוסף, ביקש האב: "אני מבקש מעם ישראל היקר להמשיך להתחזק, לקרוא תהילים וללמוד לעילוי נשמתה ולקבל עבורה אפילו קבלה הכי קטנה". עוד הוסיף: "אני מבקש ממך, תגשי לכיסא הכבוד תבקשי עבור אבא, אמא, האחים, האחיות, עבור סבתא ועבור כל עם ישראל - שהקב"ה ישלח במהרה רפואה וישועה לכולם"

יחיאל גולדמן, קמב"ץ זק"א, המלווה את בני המשפחה ומנהל את ההלוויה, ציין: "מרגע האסון אני, יחד עם צוות מתנדבי זק"א, מלווים את בני המשפחה ודואגים לכל צורכיהם ברגעים הקשים והמורכבים".