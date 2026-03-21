השיגור האיראני המדאיג ל"אי המפציצים", עשרות נפילות בישראל | סיכום השבת

סיכום חדשות השבת: עשרות זירות נפילה נרשמו בסוף השבוע בעקבות השיגורים האיראניים לישראל. הבוקר (שבת) שוגר טיל מתפצל לאזור המרכז מה שהביא לכמעט 30 זירות ונפילה בגן ילדים, אין נפגעים במטח. גם חיזבאללה שיגר מספר מטחים לאזורים שונים בצפון ונרשמו נפילות. איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר הבסיס הצבאי המשותף של ארה"ב ובריטניה בדייגו גרסיה, טווח מדאיג של כ-4,000 ק"מ מהגבול. במקביל, באיראן דיווחו על תקיפה ישראלית-אמריקנית במתקן ההעשרה בנתנז.

מספר זירות נפילת שברי יירוט בכמה ערים, דיווחים על תקיפות ברחבי איראן ולבנון

טיל עם ראש מתפצל שוגר הבוקר (שבת) מאיראן למרכז הארץ, ובמספר ערים נפלו שברי יירוט. בראשון לציון אדם אחד נפצע קל במטח למרכז, ובסך הכול דווחו 27 זירות נפילה במרכז, בהן גן ילדים בראשון לציון.

בלבנון דיווחו על תקיפות בעיירה בינת ג'בל ובדרום המדינה, בעוד שכלי תקשורת איראניים דיוחו על תקיפות במספר מוקדים במדינה - דובר צה"ל אישר שהלילה הותקפו עשרות אתרים לייצור טילים בליסטיים של משמרות המהפכה בטהרן.

איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר הבסיס הצבאי המשותף של ארה"ב ובריטניה בדייגו גרסיה

ניסין התקיפה לכאורה מדגים יכולת נשק שחורגת ממה שהיה ידוע שהיו ברשותה של טהרן. הבסיס, שדה תעופה אסטרטגי שיכול לשכן מפציצים חמקניים מדגם B-2 הממוקם כמעט 4,000 קילומטרים מאיראן, לא ספג נזק. זו הייתה הפעם הראשונה במלחמה שדווח כי טהרן פרסה נשק בטווח כזה. שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י הזהיר כי טהרן "תממש את זכותה להגנה עצמית".

באיראו אישרו: חוסל סגן מפקד הבסיג'; דיווח כי ישראל תקפה בנתנז

משמרות המהפכה אישרו כי עזים אסמעילי, מפקד בכיר לשעבר במשמרות המהפכה ויד ימינו של מפקד הבסיג', נהרג בתקיפה אווירית על טהרן בתחילת השבוע. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה שמתקן ההעשרה בנתנז הותקף על ידי ישראל וארה"ב. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מסרה כי איראן עדכנה אותה בדבר תקיפה אמריקנית-ישראלית בנתנז, וצה"ל מסר ש"אינו מודע” לתקיפה שכזו.

המסגרות לא חוזרות גם בפסח: הקייטנות לא ייפתחו ברשויות רבות במרכז

שר החינוך יואב קיש הודיע היום בזירת הנפילה בגן הילדים בראשון לציון שהחליט לקבל את המלצת ראשי הרשויות, ולכן קייטנות פסח בכ-20 ערים במרכז לא יערכו כמתוכנן. "האיום המרכזי במלחמה זו על ריכוזי האוכלוסין", אמר. במקביל, עיריית תל אביב הודיעה שקייטנת "ניצנים" המיועדת לגילאי גן עד ג' מבוטלת גם היא על רקע המצב הביטחוני.

מועצת השלום הציגה לחמאס הצעה מפורטת כיצד יוותר על נשקו

מועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציגה לחמאס הצעה מפורטת כיצד הארגון יוותר על נשקו, כך דווח אתמול ב"ניו יורק טיימס". על פי ההצעה שנתמכת על ידי ארה"ב, חמאס ופלגים חמושים אחרים צפויים למסור בהדרגה את כל נשקם, וכוחות צה"ל ייסוגו מרצועת עזה. ארגון הטרור לוותר על כלי הנשק הכבדים שבידיו, כמו משגרי רקטות, ולשתף מפות של רשת המנהרות התת-קרקעיות שלו. לא ברור כיצד או למי חמאס ימסור אותם.

בפנטגון נערכים לשליחת חיילים אמריקנים לאיראן

ממשל טראמפ מגבש אסטרטגיות וחלופות לאבטחה או להוצאה של חומרים גרעיניים מאיראן, כך דיווחה היום רשת CBS מפי מספר גורמים. עיתוי המבצע, במידה ויצא לפועל, לא ברור. עם זאת, התכנון התמקד בפריסה אפשרית של כוחות מ"פיקוד המבצעים המיוחדים המשולב" (JSOC) החשאי – יחידה צבאית מובחרת המופקדת לעיתים קרובות על המשימות הרגישות ביותר למניעת תפוצת נשק, כך מסרו שניים מהמקורות.

