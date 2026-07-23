שיקלי קורא: "לסגור מיד את הקונסוליה הטורקית בירושלים"

השר למאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, קרא היום (חמישי) לסגור באופן מיידי את הקונסוליה הטורקית בירושלים, בעקבות מחקר חדש של מרכז ירושלים למדיניות יישומית (JCAP), הטוען כי אנקרה מקדמת אסטרטגיה ארוכת טווח להרחבת השפעתה בעיר ובאזור.

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המחקר, שכותרתו "תוכנית השלבים של טורקיה לכיבוש ירושלים - שאיפות נאו־עות'מאניות ודוקטרינת האחים המוסלמים", מציג את תפיסת עולמו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, שלפיה ירושלים היא יעד אסטרטגי מרכזי במסגרת חזון אזורי רחב יותר.

לפי מחברי המחקר, טורקיה פועלת במספר זירות במקביל: הרחבת פעילותה בירושלים באמצעות מוסדות תרבות, עמותות, מלגות וסיוע כלכלי, חיזוק הקשרים עם חמאס, העמקת השפעתה ברצועת עזה, לצד התבססות צבאית בצפון סוריה והגברת המעורבות בלבנון.

עוד נטען במחקר כי אנקרה מאפשרת לבכירי חמאס לפעול משטחה ומקיימת, לפי הדוח, תיאום בינם לבין ארגון הביון הטורקי (MIT). בנוסף, המחקר מתאר תרחיש של פיוס בין חמאס לרשות הפלסטינית, שבמסגרתו עשויה טורקיה לבקש למלא תפקיד מרכזי בירושלים ובמקומות הקדושים.

פרק מיוחד במחקר מוקדש לפעילות הקונסוליה הטורקית בירושלים, שלדברי החוקרים משמשת מוקד לקידום המדיניות הטורקית מול הרשות הפלסטינית, ארגונים אסלאמיים ועמותות מקומיות.

על רקע הממצאים אמר שיקלי: "לאור המחקר אני שב וחוזר על קריאתי לסגור את הקונסוליה הטורקית ולסלק כל נוכחות ממשלתית טורקית, לרבות ערוצי טלוויזיה ממשלתיים". לדבריו, אין מקום להמשך פעילותו של גוף דיפלומטי שלטענתו פועל נגד ריבונות ישראל בירושלים ומקדם את האינטרסים של חמאס ושל המשטר הטורקי.