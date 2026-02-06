לא משנה מה בג"ץ יפסוק לגבי בן גביר - נתניהו ינצח

איתמר בן גביר צריך להגיד לבג"ץ מילה אחת - תודה. בית הדין הגבוה לצדק, שיש הטוענים שהוא בכלל מפלגה פוליטית, חייב השבוע את ראש הממשלה לשים בצד לרגע את איראן ואת שאר העניינים הבוערים, ולנמק בכתב כמובן למה הוא לא מפטר את בן גביר. תרגום: בג"ץ דוחף את נתניהו להדיח את בן גביר.

וכל זה לקראת "גמר ליגת האלופות" של החברה הישראלית שיתקיים בעוד כחודש בהיכל בית המשפט העליון בירושלים: שלטון הימין על מלא מול מערכת המשפט, שהצמרת שלה לפחות חלקה ממש אבל ממש לא מסתירה שהיא שמאל.

אז שני מרוויחים גדולים צפויים בסיפור הזה ומפסיד אחד. המנצח הגדול - תראו מופתעים חברים - יהיה נתניהו. השרים סביבו יספרו לכם שהוא ממש מזועזע מכל העניין הזה, אבל האמת היא שהפעם, אולי בפעם הראשונה, בג"ץ ממש עושה לו שירות מעולה.

למה? "בן גביר לא יהיה שר בממשלתי", הבטיח נתניהו במערכת הבחירות האחרונה, וגם סירב להצטלם איתו יחד. אך נלכד לבסוף. ההצלחה הכבירה של בן גביר בבחירות היא זו שסללה את דרכו לתיק בכיר. אז מי בחר בבן גביר? ובכן, הציבור. מי שבג"ץ מבקש כעת להחליף את קולו. הוא שהעניק ליושב ראש עוצמה יהודית מספר מנדטים שהביא אותו לשולחן המשא ומתן עם נתניהו כשידיו מלאות בדרישות.

ואז נתניהו נשף ושאף, בלע טרלול אחרי טרלול של בן גביר, ספג מתיחת גבולות מכל כיוון אפשרי וחיכה. חיכה לראות אותו נכשל בתפקידו - כן, מה ששמעתם - כדי שיוכל להציב שם מישהו מטעמו. לכן, לא משנה מה יפסוק בג"ץ, נתניהו ניצח. אם בן גביר נשאר - שלטון הימין על מלא פורח. אם בן גביר מפוטר - אפשר סוף כל סוף להיפטר ממנו, וגם להוכיח את הטענות נגד בג"ץ לקמפיין הבחירות.

המנצח השני - בן גביר. דיון בבג"ץ שווה כותרות, והאיש הזה הרי חולה תקשורת. אבל לא רק כותרות, זה שווה לו מנדטים, כל האירוע הזה. יותר מנדטים.

והמפסיד? ניחשתם נכון - בג"ץ. שוב הכל שם יריח מפוליטיקה, מפוזיציה, מרצון אובססיבי להחליף את השלטון. צריך לזכור וגם להזכיר: במדינה דמוקרטית מחליפים שלטון בקלפי, לא בבית המשפט.