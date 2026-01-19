הערכה: ליה גולובנציץ ואהרון כץ נפטרו מהתייבשות וחנק

אחרי שלא אותרו חומרים רעילים ומסוכנים בפעוטון הלא חוקי בירושלים, גם לא על ידי פיקוד העורף שביצעו הערב (שני) בדיקות משלהם - הכיוון המרכזי שנבדק במכון לרפואה משפטית לנסיבות האסון בו נפטרו התינוקות ליה ציפורה גולובנציץ' ואהרון כץ ז"ל, הן התייבשות וחנק ממזגן שהופעל על חום גבוה בחלל ללא פתחי איוורור.

נכון לכעת, עדיין לא התקבלה החלטה לנתח את גופות השניים, אך כך או כך, על תוצאות הבדיקה הזו יהיו גם השלכות על המשך החקירה. שלוש המטפלות עוכבו על ידי המשטרה, ביחס לחשדות כלפיהן. במקביל, במכון לרפואה משפטית מתכוונים לבקש אישור לביצוע נתיחה, אך העניין רגיש בשל ההתנגדות הרחבה. מסתמן שבית המשפט ייאלץ להכריע בסוגייה.

בעקבות האסון, ח"כ פרוש מאיר פרוש הגיש לוועדת שרים לענייני חקיקה את הצעת החוק לחינוך חינם לפעוטות. ההצעה תעלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום ראשון הקרוב. הצעת החוק תרחיב את חוק לימוד חובה, ותעניק חינוך חינם ומפוקח לכל פעוטות ישראל מגיל שלושה חודשים. מטרתה היא להבטיח לכל פעוט וילד בישראל חינוך ראוי ואיכותי, ללא תלות במצב הכלכלי של משפחתו.

ח"כ פרוש מסר: "כולנו מזועזעים מהאסון הכבד והנורא בירושלים. האסון הזה לא מאפשר לנו להמשיך בסדר היום ומחייב אותנו לנקוט בצעדים מיידיים. הצעת החוק לחינוך חינם מגיל אפס היא צו השעה. לכל ילד, בכל גיל, מכל מגזר - מגיע חינוך ראוי, בלי קשר למצב הכלכלי של הוריו".