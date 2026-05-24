יותר משנה אחרי החוק נגד שייט בשכרות בכנרת: אפס דוחות ואפס אכיפה

כשנה וחצי מאז כניסת החוק לאכיפת שייט תחת השפעת אלכוהול בכנרת, ולא בוצעו אף פעולות אכיפה, וחולקו אפס דוחות - כך פרסם לראשונה היום (ראשון) כתבנו בצפון אוריה קשת. המשטרה טענה בעבר כי מה שמנע ממנה לפעול היה היעדר חוק. אך כעת, אין שינוי באכיפה.

ממשטרת ישראל נמסר: "עם כניסת החוק לתוקף ולשם הטמעתו, יחידות השיטור הימי פעלו בעיקר במישור ההסברתי והמניעתי מול ציבור המשיטים ובתוך כך, בוצעה פעילות הסברה רחבה בדבר הסכנות שבהשטה תחת השפעת אלכוהול, בדומה לאיסור הנהיגה בשכרות בכבישים, מתוך מטרה לשמור על חיי אדם, למנוע תאונות, ולחזק את הבטיחות בים התיכון, ים סוף ובכנרת".

עוד נמסר כי "בימים הקרובים תחל האכיפה בפועל בכלל הגזרות הימיות ובמסגרת האכיפה יבצעו השוטרים בדיקות אלכוהול למשיטי כלי שיט באמצעות מכשירי ינשוף, יאכפו את אחריות המשיט כלפי הנוסעים והסביבה ויינקטו צעדי אכיפה נגד מפרי החוק, לרבות עיכוב לחקירה והגשת כתבי אישום בהתאם".

לאחר הפרסום ב-i24NEWS, הודיעה המשטרה כי בימים הקרובים תחל לעבור מ"פעילות הסברה ומניעה", לאכיפה בפועל. לפי ההודעה, במסגרת האכיפה יבצעו השוטרים בדיקות אלכוהול למשיטי כלי שייט, תאכף אחריות המשיט כלפי הנוסעים והסביבה, וינקטו אמצעי אכיפה נגד מפרי החוק, לרבות אכיפה פלילית: עיכוב לחקירה והגשת כתבי אישום פליליים בהתאם לחוק.