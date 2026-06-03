כתובות הסתה לאלימות רוססו הלילה (בין שלישי לרביעי) נגד העיתונאים גיא פלג, רביב דרוקר ואמנון אברמוביץ׳ בשכונת ביצרון בתל אביב, בנוסף, רוססו גם כתובות הסתה לאלימות נגד הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, בהם נכתב: "הסרת דרגות יחד עם ראשה". יצוין כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע.

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"לבוגדים שלום. פושעים, תשלמו בדם יקירכם", נכתב באחת כתובות הנאצה שאותרו בשכונת ביצרון בתל אביב סמוך למערכת קשת 12.

פורום הערוצים הישראליים בתגובה: "תוצר של הסתה מתמשכת, מאורגנת ומסוכנת כלפי עיתונאים וכלפי גופי התקשורת החופשית בישראל..אנו מביעים זעזוע עמוק נוכח ריסוס הגרפיטי הבוקר מחוץ למשרדי ערוץ 13 בתל אביב".

כזכור, לפני כחצי שנה ריססו אלמונים גרפיטי על בניין חדשות 13 ברמת החייל בתל אביב עם הכיתוב "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". החשוד שוחרר לאחר חקירה בתנאים מגבילים. ל-i24NEWS נודע כי הוא הודה במעשה - אך טען כי לא כיוון את הריסוס כלפי הערוץ, עיתונאים מסוימים או כתבה ספציפית. בביתו נתפסו פרטי לבוש שקשרו אותו לאירוע, בהם בגדים וכובע.