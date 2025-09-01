לראשונה מאז ה-7 באוקטובר: שנת הלימודים נפתחה כסדרה בצפון

מומלצים -

שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה הבוקר (שני) בצפון הארץ, כאשר 87 אחוזים מהתלמידים שפונו מבתיהם - צפויים לשוב למוסדות החינוך באזור. עם זאת, מערכת החינוך הושבתה ביישוב נחף, בהנחיית המועצה, זאת בשל רצח תושב היישוב במהלך הלילה.

כאמור, זו הפעם הראשונה מאז ה-7 באוקטובר ששנת הלימודים נפתחת כסדרה באזור, והדבר התאפשר לאחר הפסקת האש שהושגה מול חיזבאללה. למרות הסיכומים הללו, צה"ל נאלץ לתקוף בלבנון פעמים רבות, זאת בתגובה להפרות שביצע הארגון.

בתוך כך, אלוף פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, פרסם איגרת מיוחדת לתלמידים והוריהם לקראת פתיחת שנת הלימודים. "החזרה הביתה ופתיחת שנת הלימודים היא מקור לגאווה גדולה, זוהי עדות לעוצמה, לעמידה איתנה ולרוח שלא נשברת", כתב.

הוא הוסיף: "ילדים, נערים ונערות יקרים - אתם הגיבורים של המחר, אתם דור העתיד. אנו נמשיך לעמוד על המשמר כדי להבטיח שתישמר השגרה".

ביום פתיחת הלימודים יגיעו למוסדות החינוך אלוף רפי מילוא, מפקד פיקוד העורף ומפקדים נוספים בצפון לצד ראשי הרשויות, ויברכו את התלמידים וצוותי ההוראה.