לאחר 10 ימים: אותרה גופתו של הנער בן ה-17 שטבע יחד עם אחיו מול חופי נתניה
כוחות ההצלה איתרו את גופת הנער שטבע לפני עשרה ימים עם אחיו מול חופי נתניה • מותו של יששכר דב נקבע לפני מספר ימים
לאחר עשרה ימי חיפושים: כוחות ההצלה איתרו היום (ראשון) את גופתו של אברהם ישעיהו שפיגל בן ה-17, שטבע יחד עם אחיו יששכר דב בחוף צאנז בנתניה.
יששכר דב נמשה מהמים ביום האירוע ופונה לבית החולים לניאדו במצב קשה לאחר מאמצי החייאה, אך מותו נקבע בשבוע שעבר.
כזכור, שניים - בני 16 ו-17, נסחפו בעת בילוי בחוץ צאנז, ככל הנראה בשישי בשעות הצהריים. בסופו של דבר, נקבע מותם של השניים.
