"אני יתומה בגללך": זעקת תושבי חולית לקראת ביקור נתניהו

תושבי חולית מפגינים היום (רביעי), לקראת ביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר במצפה רביבים. תושבת חולית ליבנת קוטק: "אחרי שנתיים וחצי, נתניהו הגיע לעשות קמפיין בחירות ואפילו לא להסתכל עלינו בעיניים".

שיר מתיאס, שהוריה שלומי ושחר נרצחו בקיבוץ ב-7 באוקטובר, הניפה שלט עם השיר שכתב אביה, עיבוד לשיר "לילה טוב": "רע, אלף נורות אזהרה, איך בידיים שלך המדינה נגמרה, השקרן עוד ממשיך בקריות, די, לך כבר, עכשיו!".

טל סבג, i24NEWS

בשורה התחתונה:

למה תושבי חולית מפגינים נגד נתניהו?

התושבים מוחים על כך שהם עדיין מפונים מביתם, ועל התחושה שהממשלה מתעלמת מהם. הם מצביעים על כך שחולית היה היישוב הראשון אליו חדרו מחבלים ב-7 באוקטובר, אך האחרון לקבל מענה ותחקיר.

מי היא שיר מתיאס?

שיר היא בתם של שלומי ושחר מתיאס שנרצחו בטבח בקיבוץ חולית. היא הפכה לאחד מסמלי המחאה של תושבי הקיבוץ לאחר שהתעמתה עם נתניהו דרך שלטי מחאה.

האם תושבי חולית חזרו לביתם?

לא. חולית הוא אחד מארבעת היישובים האחרונים בעוטף עזה שעוד לא חזרו לבתיהם באופן קבוע מאז פרוץ המלחמה.

איפה התקיימה ההפגנה?

ההפגנה נערכה בשכונה בה מתגוררים מפוני חולית בנגב, סמוך למצפה רביבים, לאחר שהמשטרה חסמה את הגישה לאתר הביקור הרשמי.

חולית הוא אחד מארבעת היישובים האחרונים שעוד לא חזרו לביתם מאז טבח ה-7 באוקטובר. כדי להגיע למצפה רביבים, נתניהו ובן גביר עברו בכביש המרכזי של השכונה של מפוני הקיבוץ. הגישה למצפה, שם תכננו להפגין, נסגרה על ידי המשטרה - לכן ההתארגנות התקיימה בשכונת חולית.

ניר כספי סולטן תושבת חולית אמרה: "אין לנו אפשרות לצאת כי סגרו אותנו פה. אף אחד לא בא אלינו. לפי התחקיר הצה"לי אנחנו הראשונים שדיווחו על מחבלים והאחרונים לקבל תחקיר ותשובות".

נציג המשטרה אמר לתושבים הזועמים על סגירת הגישה למצפה: "האחריות שלנו לאפשר להעביר את הביקור הזה בשלום. אם הייתם פונים אתמול היינו מאפשרים לכם".

הבוקר, פרסמו התושבים הודעה, בה נכתב: "ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי יעברו היום בכביש שבו אנחנו גרים, מפונים מקיבוץ חולית, מפונים מהבית. התחקיר הצבאי מראה שחולית היה היישוב הראשון שאליו חדרו מחבלים והאחרון שאליו הגיעו חיילים. במשך שעות נלחמנו לבד. גם היום אנחנו מרגישים שנשכחנו. אנחנו יוצאים להפגין כדי להזכיר: לא שוכחים. לא מפקירים. עומדים עם הבית שלנו. בואו. הנוכחות שלכם חשובה".