הדרמה הגדולה של סקרי הערב היא לא רק המספרים היבשים, אלא שינוי המגמה העמוק שמסתתר מאחוריהם. אחרי קרוב לשנה בה גוש הימין שמר על יציבות יחסית ואף על רוב מוצק ברוב המדדים, הסקר שלנו הערב (שלישי) מגלה מציאות חדשה: תיקו מוחלט בין הגושים. הרוב שהיה בשנה האחרונה לקואליציה הנוכחית התפוגג, והלוחות הטקטוניים של הפוליטיקה הישראלית זזים מחדש.

כדי להבין למה זה קורה, צריך להסתכל על האיש שמחולל את המפץ הזה - גדי איזנקוט, להלן: שובר השוויון היחיד במערכת הפוליטית.

במשך חודשים ארוכים דיברנו על ה"בלוקים". הבוחרים נעו בתוך הגושים שלהם, מפלגה אחת עלתה על חשבון אחותה, אבל המאזן הכללי נשאר קפוא. איזנקוט הוא היחיד שמצליח בסקר הערב לחדור לבייס הליכודי ולמשוך משם מנדטים.

על פי הסקר הנוכחי, איזנקוט מצליח להעביר אליו שני מנדטים ישירים מהליכוד. זהו נתון דרמטי. אלו לא שוב קולות שנעים בין לפיד לבנט: אלו ליכודניקים קלאסיים שחוצים את הקווים.

מהעבר השני, אנחנו רואים את הצד השני של המטבע. החיבור המדובר בין נפתלי בנט ליאיר לפיד, שרק לפני שלושה שבועות נראה כמו ההבטחה הגדולה שטורפת את הקלפים, לא רק שמיצה את הבאזז הראשוני שלו, אלא שהוא נמצא כרגע במומנטום שלילי מובהק.

בסקר i24NEWS שבוצע באמצעות דיירקט פולס לפני שלושה שבועות, החיבור הזה זינק ל-24 מנדטים. הערב? צניחה ל-15 מנדטים בלבד. איבוד של 37% מהכוח תוך פחות מחודש. לאן הלכו המנדטים הללו? הרוב המוחץ נדד לאיזנקוט, ושני מנדטים נוספים מצאו בית אצל אביגדור ליברמן.

התוצאה של זה היא שאיזנקוט עוקף את בנט-לפיד, הופך רשמית למפלגה הגדולה ביותר בגוש המרכז-שמאל, וממצב את עצמו כמועמד המוביל של האלטרנטיבה לנתניהו. על ציר הזמן, איזנקוט מציג עקומת עלייה רצופה ויציבה. הוא לא טרנד חולף, הוא מגמה שכדאי לשים אליה לב.

במפת האינטרסים הפוליטית, גדי איזנקוט הופך הערב לכאב הראש העיקרי של שני שחקנים מרכזיים: האחד, רה"מ בנימין נתניהו, שלראשונה סובל מזליגה אמיתית משמעותית של קולות ימין רך ומרכז-ימין, מה שמפרק לו את בלוק ה-61. השני הוא נפתלי בנט, שרואה איך מומנטום החזרה שלו לפוליטיקה, יחד עם האיחוד עם יש עתיד, נבלם בתוך שבועות ספורים, הופך למומנטום שלילי, תוך שהוא מפסיד את ההובלה על מחנה החלופה לנתניהו.

מניין נובעת היחלשות נתניהו וגוש הימין? יש הרבה סיבות שניתן למנות: ההתלהטות מחדש של המחלוקת סביב חוק הגיוס, הדשדוש בלבנון, האכזבה מהיעדר ההכרעה באיראן, וכנראה שכל אלו יחד מצליחים להטות את הכף לעת עתה.

צריך כמובן לזכור שיש עוד מספר חודשים עד לבחירות. נצח במונחי פוליטיקה. עוד מפלגות ומועמדים צפויים להצטרף, ככל הנראה מערכה נוספת מול איראן בפתח, וגם הנשיא טראמפ שצפוי להתערב בבחירות בישראל, כך שמוקדם מאוד לסכם את המפה הפוליטית. אבל המגמה הנוכחית משמעותית, והיא כאמור מדברת בעד עצמה.

סקר i24NEWS ששודר הערב במהדורה המרכזית מראה כי לראשונה בסדרת סקרים זו, ראש הממשלה בנימין נתניהו מאבד את הרוב הנדרש להרכבת ממשלה, כשהקואליציה והאופוזיציה עומדים על גושים שווים של 60 מנדטים. הנתונים מציגים עלייה של מפלגות חדשות ומתקפות פוליטיות שמובילות לחסימת גוש הימין-חרדים. בנוסף, גוש השינוי מסמן מנהיג חדש - גדי איזנקוט.

מפלגת הליכוד מובילה את הטבלה עם 30 מנדטים, ושומרת על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בכנסת. עם זאת, השותפות הקואליציוניות מציגות מגמה מעורבת: מפלגת ש"ס מקבלת 10 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים, ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-8 מנדטים גם היא. מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מגרדת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד. בסך הכל, מפלגות הקואליציה הנוכחית מגיעות ל-60 מנדטים במדויק, נתון שאינו מאפשר הרכבת ממשלה ללא שותפים נוספים.