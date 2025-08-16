מנהיג ש"ס תקף את נתניהו: "זרק את החרדים - הוא אתאיסט"

מומלצים -

מנהיגה הרוחני של תנועת ש"ס, הרב יצחק יוסף תקף הערב (שבת) את ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך שיעור פומבי שעביר. בעקבות מעצר תלמידי הישיבות אמר הרב הראשי לשעבר: "נתניהו זרק את החרדים, לקח את לפיד והקימו ממשלה, אסור לשכוח לו את זה".

בהתייחס לחוק שמוצע, הכולל יעדי גיוס לחרדים, אמר הרב יוסף "אז לא חשבו על חוק של גיוס שיהיה 5,000 בשנה להתגייס, מי יצא לשמד ומי יצא לישיבה, לא היה דבר כזה. מקסימום דיברו שלא יהיה תקציב מהמדינה לכמה בחורים, בסדר מקיסמום לא צריך את הטובות שלהם. לא דיברו על המצב של היום".

"אז היה עצורים?", המשיך הרב יוסף, שהיה בעברו הרב הראשי הספרדי. "יש היום 9 עצורים, רובם ספרדים שנמצאים בבית הכלא. לא היה דבר כזה".

בדבריו תקף הרב יוסף במרומז את נציגי ש"ס בכנסת: "היה צריך להעביר את החוק הגיוס צריך לפני הקמת הממשלה כמו שכתוב בהסכם הקואליצוני, לפני התקציב הראשון. לא לשמוע לביבי שאמר 'אחרי התקציב', תקציב ראשון תקציב שני. למה שמעו לו?".

"אם היה חכם שלום (מנהיג ש"ס לשעבר, א.ק.) חי, הוא היה צועק כל שולחא דרבנן (חברי הכנסת של ש"ס א״ק), למה אתם משוכים, למה אתם שומעים בקול ביבי? אתם מאמינים לו?"

עוד הוסיף הרב יוסף ותקף את נתניהו "הוא אתאיסט, אתם סומכים על אחד כזה? מה אתם סומכים עליו שיעשה את החוק של הגיוס? לכן הסתבכנו, הם עוצרים בחורים, בעיקר ספרדים, יודעים שההורים חלשים. מה זה פה רוסיה, מה יש פה שלטון קומניסטי? שעוצרים בחורים באמצע הלילה. דופקים בדלת חזק. אל תפתחו את הדלת, תראו מי דופק בעינית".

גם במפלגה החרדית-אשכנזית, יהדות התורה, יצאו השבוע נגד החיבור עם ראש הממשלה. יושב ראש מפלגת דגל התורה, ח"כ משה גפני, אמר השבוע בועידת בני הישיבות: "זה לא שאנחנו אוהבים את השותפות הזאת - אנחנו לא רואים שהם שלנו נלחמים עבורינו. הציבור המסורתי הוא שותף שלנו - אבל ההנהגה שלו עושה דברים שלא עושים לשותפים".

"מהועידה הקדושה הזאת אנחנו אומרים קבל עם ועולם: עולם התורה לא רק שימשיך ויהיה חזק אלא הוא יגדל עוד, והוא יהיה זה שמוביל את העם היהודי. תדעו, ואני אומר את זה כאן במלוא האחריות, יש רבים אצלם שבכלל לא מתכוונים ללומדי התורה, הם רוצים רק שנעזוב את הקואליציה ואנחנו לא נחליט מי ישלוט כאן".