בדרך למפלגה חדשה? פעיל ההסברה יוסף חדאד נכנס לפוליטיקה

מפלגה חדשה עתידה לקום לקראת הבחירות הקרובות, ובראשה יעמוד פעיל ההסברה הערבי-ישראלי ויו"ר תנועת "ערבים זה לזה" יוסף חדאד. בשבוע האחרון קיבל חדאד פנייה ממפלגה קיימת, בה הוצע לשריין לו מקום במפלגה. חדאד סירב להצעה, והשיב כי הוא מתכוון לרוץ באופן עצמאי.

בדיקה של i24NEWS הראתה שחדאד החל כבר בבירור אופן הליך הקמת מפלגה, ואף החל לחפש משקיעים למפלגה הפוטנציאלית. סקר מנבא לחדאד ארבעה מנדטים.

על רקע ניסיון ריצת המפלגות הערביות ברשימה משותפת, במידה ויהיה מועמד ערבי מחוץ לרשימה הזאת, הדבר עשוי לסייע לנתניהו בשמירה על רוב לגוש הקואליציה בבחירות הקרובות.