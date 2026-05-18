במטרה למנוע את פיזור הכנסת: נתניהו מחפש תמיכה באופוזיציה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך במאמצים לקדם חוק הגיוס לפני ההצבעה על פיזור הכנסת, במטרה לשכנע את החרדים למנוע את הקדמת הבחירות. במסגרת המאמצים הללו, נתניהו נפגש הערב (שני) עם ח"כ אלי דלל מהליכוד, במטרה לשכנעו לתמוך בחוק הגיוס.

נתניהו מסמן את דלל כמי שניתן לשכנע שיתמוך בחוק הגיוס, אולם השניים לא הגיעו להחלטה בפגישתם, והם יפגשו פעם נוספת. נתניהו ניסה לשכנע גם את חברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד להצביע בעד חוק הגיוס, אך הוא ויתר.

במקביל, בסביבת נתניהו פנו לחברי כנסת מהאופוזיציה שפרשו ממפלוגתיהם לקראת הבחירות, כמו ח"כ ירון לוי מ"יש עתיד" במטרה לבדוק האם הם יתמכו או יעדרו מחקיקה כמו חוק הגיוס, והאם יש הסכמה עימם לתאריך בחירות מסוים.

אתמול פורסם לראשונה על ידי כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן, כי המפלגות החרדיות בוחנות מחדש את כוונתן להביא לפיזור הכנסת השבוע, בעקבות מסרים שהעביר נתניהו לפיהם הוא פועל להבטחת רוב לחוק הגיוס לפני יום רביעי.