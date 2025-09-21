נתניהו: "לא תקום מדינה פלסטינית - נענה כשאשוב מארה"ב"

מומלצים -

קנדה, אוסטרליה ובריטניה הכריזו היום (ראשון) על הכרתן במדינה פלסטינית, והתגובות הנסערות לא אחרו לבוא. בעוד וראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שמח בדברים, בימין קוראים להחלת ריבונות ביהודה ושומרון ובשמאל מאשימים את הקואליציה בכישלון המדיני.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות: ״לא תקום מדינה פלסטינית. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה״ב. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן״.

עוד אמר: ״במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו״.

משרד החוץ תקף את ההחלטה הבריטית - והתעלם מאוסטרליה וקנדה. "ההצהרה אינה מקדמת שלום אלא מערערת את היציבות באזור ופוגעת בסיכויים להשגת שלום", נכתב, "הרשות הפלסטינית היא חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון, זו הסיבה שארצות הברית הטילה עליה סנקציות, ומנעה מבכיריה להיכנס לשטחה".

בהמשך ההצהרה, שפורמה בחשבון ה-X הרשמי, נכתב עוד: "לא נקבל טקסט מנותק ודמיוני שמנסה לכפות עלינו קווים גבוליים בלתי ניתנים להגנה. מחוות פוליטיות שנועדו לקהל בוחרים פנימי רק פוגעות במזרח התיכון ואינן מועילות. אם המדינות הללו מעוניינות בייצוב האזור - עליהן להתמקד בלחץ על חמאס לשחרור החטופים ולהתפרקות מנשק".

https://x.com/i/web/status/1969781268209377726 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

שר החוץ גדעון סער מסר: ״רוב מדינות העולם הכירו כבר בעבר במדינה פלסטינית. זה כמובן היה שגוי. אבל אותן מדינות שעושות את זה עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, עושות מהלך שהוא גם שגוי, גם מקומם וגם לא מוסרי. מצד אחד - זה פרס לחמאס בעקבות הטבח של 7 באוקטובר. זה לא ייתפס אחרת אלא כעידוד לטרור. מצד שני - זה פרס לרשות הפלסטינית, שרק באחרונה מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הסביר כיצד היא עדיין אוחזת במהלכים של ׳Pay for slay׳, בתשלום למחבלים, ובדרך הזאת היא גם כמובן מעודדת טרור ומפירה את חובותיה לפי ההסכמים אתנו״

בהמשך הוסיף: ״אני מעודד מתגובות של אופוזיציה באותן ״מדינות ההכרה״ שמתנגדות למהלך הזה ומתבטאות נגדו בצורה החזקה ביותר, וזה מעיד על זה שגם באותן מדינות עדיין יש לנו ידידים רבים. הערובה לאי-הקמת מדינה פלסטינית היא בסופו של דבר ההתנגדות העזה, המאוד רחבה, שקיימת היום בעם בישראל, שהבין היטב את הסכנות שבהקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל. לכן עתיד ארץ ישראל לא יוכרע בלונדון או בפריז, הוא יוכרע כאן, בירושלים״.

את דבריו סיכם: ״אנחנו, בחזית המדינית, נמשיך להיאבק נגד מהלכים שיסכנו את מדינת ישראל, את ביטחונה, את עתידה, ולא נאפשר לזה לקרות. ואיתנו יעמדו גם ידידינו בעולם, ויש לנו ידידה אחת גדולה במיוחד וחזקה במיוחד, ארצות הברית של אמריקה, שעומדת אתנו שכם אל שכם במערכה הזאת. בעזרת השם, נעשה ונצליח, ונצח ישראל לא ישקר״.

לשכת שר החוץ גדעון סער

ראש מפלגת "ישר! עם איזנקוט" והשר לשעבר רא״ל (מיל׳) גדי איזנקוט האשים את הקואליציה במחדל המדיני: ״העיסוק במדינה פלסטינית בעת הזאת ולאחר ה-7/10 היא איוולת, ופרס לטרור. העובדה שבזמן שחטופינו נמקים במנהרות חמאס, העולם עוסק באיוולת הזו, היא תולדה של כשלון מדיני מהדהד של הממשלה ונתניהו שכשלו בתרגום הישגים צבאיים במלחמה צודקת, שהפכה מפולת מדינית״.

https://x.com/i/web/status/1969754514355073220 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

חברו לשעבר למפלגה, יו״ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ הגיב: ״הכרה במדינה פלסטינית אחרי 7 באוקטובר מחזקת את חמאס ואת כל הציר האיראני, מאריכה את המלחמה, מקטינה את הסיכוי להשבת החטופים. מצופה מראשי מדינות המערב שקידום השלום והיציבות במזרח התיכון חשובים להם לא להיכנע ללחצים פוליטיים פנימיים - אלא להגדיל את הלחץ על חמאס שישחרר את החטופים ואת אחיזתו בשלטון בעזה״.

https://x.com/i/web/status/1969752555216421270 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ראש האופוזיציה יאיר לפיד האשים גם הוא את הממשלה: ״ההכרה החד צדדית של בריטניה, אוסטרליה וקנדה במדינה פלסטינית היא אסון מדיני, זה צעד גרוע ופרס לטרור. ממשלה ישראלית מתפקדת יכולה היתה למנוע את זה. בעבודה חכמה ורצינית, בשיח מדיני מקצועי, בהסברה נכונה. הממשלה שהביאה עלינו את האסון הבטחוני הנורא בתולדותינו, מביאה עלינו עכשיו גם את המשבר המדיני החמור אי פעם״.

https://x.com/i/web/status/1969769347842285716 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הרוח הקואליציה לעומת זו נשבה לכיוון שונה בתכלית, של החלת ריבונות בשטחי יהודה ושומרון. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב: ״ההכרה של מדינות בריטניה קנדה ואוסטרליה כמדינה ׳פלסטינית׳, כפרס לרוצחי הנוח'בות, מחייבות צעדי נגד מידיים: החלת ריבונות מיידית ביהודה ושומרון וריסוק מוחלט של הרשות ה׳פלסטינית׳. בכוונתי להגיש לישיבת הממשלה הקרובה הצעה להחלת ריבונות״. בתוך כך, בן גביר אמר שיביא בישיבת הממשלה הבאה את החלת ריבונות לשלוחן הדיונים.

https://x.com/i/web/status/1969755615149834330 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בהתאם לכך, מועצת יש״ע (ישובי יהודה ושומרון) הודיעו כי שלחו ״דרישה מיידית לראש הממשלה נתניהו לפגישת חירום עוד הלילה״, וציינו: ״ממשלה שלא מגיבה בהחלת ריבונות רחבה על ההכרזות להקמת מדינת טרור בלב הארץ תאבד את זכות קיומה״.

ראש המועצה האיזורית שומרון, יוסי דגן אף הוסיף: "זהו צעד שמגלה את הצביעות הגדולה ביותר, ביב שופכין צבוע של פולטיקאים קטנים וציניים כמו מקרון וסטארמר. בזמן שהן מתעלמות מהטרור ומהאיום הישיר על אזרחי ישראל, הן ממהרות להכיר במדינה פלסטינית, הפרס הגדול ביותר שיכול להיות לשואת 7 באוקטובר. התשובה היחידה לביב השופכין, לצביעות של מקרון וחבריו ול-7 באוקטובר, היא החלת ריבונות על כל הישובים והמרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון״.

עוד מסר: ״החלת ריבונות רק ב'גושי ההתיישבות' של יוזמת ז'נבה והשמאל - משמעה מפה שמאפשרת למקרון וחבריו הצבועים להקים מדינת טרור בלב ישראל״ ריבונות על כל הישובים והמרחבים תחסל את האפשרות הזו. דום השתיקה של ממשלת הימין המלא - כישלון מוחלט. ממשלת ישראל חייבת להכריז בישיבת הממשלה הקרובה על ריבונות מלאה. זה מה שאנחנו מצפים מהממשלה ומראש הממשלה. כל החלטה אחרת תהיה בכייה לדורות. על צעד חד צדדי יש להגיב בצעד חד צדדי. ריבונות מלאה - עכשיו״.

יו״ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הגיב גם כן להכרזה ופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו: ״נגמרו הימים שבריטניה ומדינות אחרות יקבעו את עתידנו, המנדט נגמר והתשובה היחידה לצעד האנטי ישראלי היא ריבונות על חבלי המולדת של העם היהודי ביהודה ושומרון והורדת רעיון האיוולת של המדינה הפלשתינית מסדר היום לתמיד. אדוני ראש הממשלה, זו העת וזה בידיים שלך״.

https://x.com/i/web/status/1969760196324143245 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס תקף את המדינות שהכריזו על ההכרה: ״למנהיגים החלשים התומכים בטרור וב׳מדינה פלסטינית׳: נזכור אתכם בדיוק כפי שאנו זוכרים את מעשיו של צ'מברלין בשנות ה-30״.

https://x.com/i/web/status/1969757760020521441 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

שגריר ישראל לשעבר בקנדה, עו"ד אלן בייקר, מתח ביקורת חריפה על החלטת אוטווה להכיר במדינה פלסטינית. לדבריו, מדובר בצעד ״ללא היגיון וללא תבונה מדינית״, שכן ״אין מדינה פלסטינית קיימת, וכל החלטות האו״ם הן בסך הכול הצהרות פוליטיות חסרות תוקף מחייב״. הוא הוסיף כי קנדה, מדינה ״חכמה, נבונה ומבוססת״, עשתה מהלך ״פזיז ולא חכם״. לסיום אמר: ״הייתי גאה לשרת כשגריר ישראל בקנדה, אבל היום - אני מתבייש ששירתתי אצלכם״.

מטה המשפחות להחזרת החטופים הגיב גם כן לדברים: ״מטה משפחות החטופים מגנה את התמיכה הבלתי מותנית של מדינות שונות בהקמת מדינה פלסטינית - תוך התעלמות מופגנת ובוטה מ-48 חטופים וחטופה בשבי החמאס ומפשעי טבח 7 באוקטובר. מדובר בליקוי מאורות מדיני, מוסרי ופוליטי שיפגע פגיעה קשה במאמצים להשבת כל 48 החטופים והחטופה.תנאי מקדים וההכרחי לכל דיון בנוגע להקמת מדינה פלסטינית חייב להיות שחרור מיידי של כל החטופים והחטופה״.

עוד ציינו: ״מי שלא יפעל לקדם ולקיים תנאי מקדים זה, פועל בניגוד לדין הבינלאומי ומסייע לטרור הלכה למעשה, ותומך בטבח 7 באוקטובר. מתן פרס מדיני כזה מבלי להשיב את כל החטופים הוא איוולת. מטה משפחות החטופים דורש מהמדינות לפעול באחריות ולהבטיח שכל דיון בנושא היום שאחרי ייעשה רק לאחר השבת החטופים״.

מטעם המטה ביקשו להדגיש כי כבר 23 חודשים החטופים מוחזקים בתנאי התעללות קשים בניגוד לדין הבין-לאומי, כאשר הם מורעבים, מעונים, נשללת מהם הזכות לטיפול רפואי וכבר שנתיים שארגון הטרור חמאס מונע מהם לראות גורמי סיוע בין-לאומיים. החטופים החללים מצויים בסכנה ממשית של היעלמות והפרה בוטה של החלטות ואמנות בין-לאומיות להגנה על חללים המצויים בידי אויב, ובהם הפרה של החלטת מועצת הביטחון 2474. מניעת קבורה ראויה היא בניגוד למנהגי כל שלושת הדתות - יהדות, נצרות ואיסלאם.