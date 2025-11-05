שר בקבינט דרש מרה"מ: קיים דיון בעניין ההפרות בגבול מצרים

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, דרש היום (רביעי) מראש הממשלה בנימין נתניהו לקיים דיון דחוף בעקבות "התגברות ההפרות הביטחוניות בגבול מצרים והתעצמות צבאית של צבא מצרים", כך פרסם היום לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

במכתב, שנשלח לראש הממשלה, לממלא מקום ראש המל"ל גיל רייך ולמזכיר הממשלה יוסי פוקס, נכתב כי "בשנים האחרונות ניכרת מגמה עקבית של התעצמות צבאית נרחבת בצבא מצרים, הכוללת השקעות משמעותיות בתשתיות, באמצעי לחימה וביכולות הפיקוד והשליטה".

לדברי השר וסרלאוף, "מגמה זו מחייבת בחינה מעמיקה מצד ישראל באשר להיערכות צה"ל ומערכת הביטחון להתמודדות אפשרית בזירה הקונבנציונלית, ולבחינת השלכותיה על מדיניות הביטחון הלאומי. נוכח התגברות ההפרות הביטחוניות לאורך גבול מצרים והמשך מגמת ההתעצמות הצבאית של מצרים, אבקש להביא לדיון בקבינט את הסוגיות המרכזיות הנוגעות להיערכות האסטרטגית של ישראל מול האתגר המתהווה בגזרה הדרומית".

השר וסרלאוף התריע כי "נכון לעכשיו, נוהל הקרב והפקודות הקיימות בצה"ל אינם מספקים מענה מספק לאתגר זה, וקיימים פערים משמעותיים בתחום. בנוסף, הגופים האמונים היום על איסוף מודיעין נתקלים בקשיי הפעלה, באופן המותיר את צה"ל מול אתגר שממדיו אינם ברורים במלואם וללא המענים ההולמים. היערכות צה"ל למגננה לאורך גבול מצרים, בנוהל קרב ופקודות הקיימות, באמצעים ובמחסור בסדר כוחות".

מפורום עוטף ישראל נמסר בתגובה: "אנו מודים לשר יצחק וסרלאוף שלקח ברצינות יחד עם חבריו לסיעה ובתמיכתה המלאה של ח"כ לימור סון הר מלך לקדם דיון בקבינט לנושא החשוב הזה. פורום עוטף ישראל פועל מתחילת המלחמה לשינוי תפיסת הבטחון והתייחסות בהתאם לאיומים בגבולות המדינה הפורום קורא למקבלי ההחלטות בצה"ל ובדרג המדיני להערך ולהכין את צה"ל לאיומים בגבולות המדינה ברצינות לפי יכולות האויב ולא לפי כוונות. חווינו על בשרנו את המלחמה הקשה ביותר מקום המדינה ועד היום בעקבות כך שצה"ל נערך לפי כוונות אויב ולא לפי יכולותיו. זוהי קריאת השכמה למקבלי ההחלטות במדינת ישראל".