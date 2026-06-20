היועץ האסטרטגי רונן צור הכריז השבוע על הצטרפותו למפלגת הדמוקרטים וספג מתקפה מימין ומשמאל. האיש עם הפה הגדול כבר חודשים נלחם ב"מכונת הרעל", עם מכונה לא פחות רעילה. הוא בוטה, מפלרטט עם הסתה ומצהיר: רק ככה אפשר לנצח. השבוע הוא הגיע למפגש קצוות עם נוה דרומי כדי להתעמת עם השלדים שיש לו במגירה: הייצוג שנתן לפדופילית מלכה לייפר, למשה קצב, לעבריינים, לחרדים - ואפילו ערוץ 14 היה על הפרק.

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כשנשאל על עברו כמייצג דמויות שנויות במחלוקת, כמו הפדופילית מלכה לייפר ומשה קצב, צור הסביר זאת כעבודה מקצועית גרידא, אך השאלות הדגישו את הפער המורכב שבין ייצוג לקוחות אלו בעבר לבין הטפות המוסר הציבוריות שהוא מוביל כיום.

במהלך השיחה בלטה הגדרה סלקטיבית למושג "מכונת רעל". בעוד שצור בחר לסמן מחאות מסוימות מימין במונחים קשים, הוא גילה סלחנות רבה יותר למצור על שרה נתניהו ולפעולות נגד פורום קהלת. פער זה מעלה סימני שאלה לגבי מידת האובייקטיביות של מי שמבקש לקבוע עבור הציבור הישראלי את גבולות המחאה הלגיטימית.

השיא הגיע כשצור שרטט חזון שבו עיתונאים ואנשי ימין עשויים לעמוד לדין על "הסתה" ביום שאחרי. הקביעה כי אנשי תקשורת מובילים אינם עיתונאים לגיטימיים, עוררה חשש כבד לגבי עתידו של חופש הביטוי במדינה. נדמה כי הדמוקרטיה בגרסתו של צור דורשת "ריסון" בעיקר מצד מי שחושב אחרת ממנו.

בסופו של יום, המפגש הציף את הבעייתיות שבפוליטיקה של כוח. כשהשאיפה לנצח הופכת לערך עליון, נותרת השאלה האם הדרך שצור מציע אכן תוביל לריפוי חברתי, או שמא רק להעמקת הקיטוב. השיח המאתגר חשף כי הדרך לפיוס אמיתי לא תמיד עוברת דרך משפטים, סיווגים וחלוקה לקטגוריות.