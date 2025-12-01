סמוטריץ' זעם על השר, ח"כים הטיחו: לא תצביע על חוק הגיוס

הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית כי השר אופיר סופר עדכן את יו"ר מפלגתו בצלאל סמוטריץ' לפני ההצהרה שנשא על חוק הגיוס - כאשר סמוטריץ' זעם שלא צריך לצאת לתקשורת לפני קיום דיונים. מנגד, הח"כים במפלגה הטיחו בסמוטריץ': "אתה לא ח"כ ולא צריך להצביע על החוק".

מוקדם יותר היום, התחיל הדיון הראשון בוועדת החוץ והביטחון בכנסת על חוק הגיוס בנוסחו הנוכחי. השר סמוטריץ' הגיב לדבריו של השר סופר ואמר לו: "פעלת בחוסר קולגיאליות וחוסר חברות".

השר סופר מהציונות הדתית הודיע בהצהרה רשמית מוקדם יותר היום כי הוא מתכוון להצביע נגד חוק הגיוס ושהתנגדותו לחוק נובעת ממקום עקרוני, וכי הוא לא מפחד שראש הממשלה יפטר אותו מתפקידו כשר. גם ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית, הודיע שלא יתמוך בחוק.

סופר אמר כי החוק הוא "מביש, נטול כל אומץ לב ציבורי, שמתקשה להישיר מבט אל עיניהם של שותפנו החרדים ולומר להם: הגיע הזמן לעשות מעשה". כמו כן, השר ביקר את האופן בו מתנהגת ההנהגה החרדית בעת הדיונים על החוק: "מצאתי פער תרבותי עמוק, חרדה מהשינוי, היו שדיברו על הצורך בשינוי, אך לצערי לא נתנו לכך ביטוי מעשי. והיו גם אלו שנהגו בעסקנות לא מכבדת בציניות מוחלטת כאלו שדיברו על קונסטרוקציה פוליטית ולא פתרון מהותי כלשונם".

