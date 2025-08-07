פרסום ראשון: לוין דרש לבטל את זימון היועמ"שית לקבינט - מזכיר הממשלה שלל

מומלצים -

שר המשפטים יריב לוין דרש לבטל את זימונה האוטומטי של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לישיבת הקבינט, אך סורב, כך פרסם היום (חמישי) לראשונה פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג ב"מהדורת 15" עם נדב אלימלך. כאמור, בהרב מיארה הוזמנה לכינוס באופן אוטומטי על ידי המל"ל, אך לוין דרש ממזכיר הממשלה יוסי פוקס לעשות זאת. בתגובה, הוא השיב כי "זה לא ריאלי" ו"המל"ל אינו כפוף למשרד המשפטים".

מוקדם יותר היום, בית המשפט העליון קבע כי הדיון בעתירות נגד פיטורי היועמ"שית גלי בהרב מיארה ייערך ב-3 בספטמבר, זאת לאחר שהשבוע אישרה הממשלה פה אחד את פיטוריה. יצוין כי הדיון בבג"ץ יתקיים בהרכב מורחב של תשעה שופטים - בראשות הנשיא יצחק עמית.

למרות שהעתירה היא נגד ראש התביעה של מדינת ישראל, הממשלה לא מעוניינת בייצוג עצמאי בדיון בבג"ץ, ודורשת שפרקליטות המדינה תייצג את עמדתה - בניגוד לעמדת הפרקליטות. המשמעות בפועל היא שנכון להיום, הממשלה לא תהיה מיוצגת כלל בהליך.

כזכור, בישיבת הממשלה האחרונה - שנערכה ביום שני בבוקר - הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר המשפטים, לסיים לאלתר את כהונתה של היועצת המשפטית לממשלה. מספר שעות לאחר ההחלטה, היא שלחה מכתב לפרקליטות בשירות הציבורי, בו הגיבה להחלטת הממשלה להדיח אותה מתפקידה. "השירות המשפטי הציבורי והתיבעה הכללית שאני עומדת בראשם נאמנים כתמיד לחוק ולמדינה. החלטת הממשלה שהתקבלה להפסיק את כהונתי מנוגדת לדין", כתבה.

לוין אמר במהלך הישיבה בה נערכה ההצבעה כי "בניגוד לכל מה שנטען במכתב של היועצת, הממשלה עשתה תהליך מאוד ארוך לפני שהגענו לדיון היום. במשך תקופה ארוכה מאוד נעשו נסיונות לעבוד איתה בשיתוף פעולה. זה לא שעל היום הראשון של הממשלה ניסינו להדיח אותה".

"מעבר לזה, התהליך בעניינה נמשך מספר חודשים. ראשית, עם ההצעה להביע ביועצת אי אמון. נתנו לה כל ההזדמנויות להביע את עמדתה. היא לא התייחסה עניינית לטענות בשום שלב. התהליך החל בטענות רבות של שרים ושל מזכיר הממשלה, שהועלו כלפיה בישיבות הממשלה ובהזדמנויות נוספות", ציין.

הוא סיכם את דבריו: "היועצת טוענת שבשל משפט ראש הממשלה, הממשלה מנועה מלפטר אותה. יש פה רמז נורא מסוכן, לפיו לכאורה היועצת מחזיקה את משפט רה"מ כדי שהממשלה לא תפטר אותה. זה טיעון הכי חמור שיכול להיות. יש ניגוד עניינים גדול מזה? אין להדחה שלה בכלל קשר למשפט. אין מילה על זה לאורך כל הדרך".