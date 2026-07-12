מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, קרא לפרק את הגוש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - ולחבור אחרי הבחירות לגדי איזנקוט. הדברים פורסמו הבוקר (ראשון) לראשונה בגלי צה"ל.

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"גדי איזנקוט הוא אדם טוב, יהודי חם, הוא אוהב את לומדי התורה - סבתא שלו הצביעה ש"ס ורצתה שהוא יהיה רב, זה אמנם לא קרה, אבל אפשר לסמוך עליו", אמר הרב, "אפשר שנלך איתו בבחירות הקרובות, אפשר לתמוך בו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא. נתניהו רימה אותנו בחוק הגיוס ובעוד דברים - אי אפשר לסמוך עליו, הוא אדם שקרן".

מלשכתו של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, נמסר: "תוכן הפרסום הבוקר אודות תמיכה כזו או אחרת, מוכחש לחלוטין. מצער מאוד לחלוטין שיש מי שבחר לסלף ולפרסם דברים שלא נאמרו".

אמש תקף הרב יצחק יוסף את נתניהו ואמר: אנחנו נמצאים, בעוונותינו הרבים, במדינה חילונית, לא מדינה חרדית. אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, ויש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי. איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה".