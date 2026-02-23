קרב פנימי בצמרת החרדית: גפני נגד דרעי - "עושה דין לעצמו"

מתיחות חריגה נרשמה היום (שני) בזירה החרדית, לאחר שיו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, תקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי בישיבת הסיעה, בעקבות החלטת ש"ס לשוב לראשות ועדת הבריאות.

לדברי גפני, בין הצדדים היה סיכום ברור שלפיו שתי המפלגות יפרשו יחד מהקואליציה ומהתפקידים הפרלמנטריים, ויפעלו בתיאום מלא סביב חרם החקיקה. "פתאום הוא מחליט באופן חד-צדדי לחזור לראשות ועדת הבריאות. הוא עושה דין לעצמו", אמר גפני. עוד הוסיף כי באחת הפגישות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, דרעי הצהיר כי הוא פועל בתיאום מלא עמו, אך כעת, לדבריו, הדברים השתנו. "כשזה נוגע לג'ובים הוא עושה דין לעצמו. פה כבר לא מעניין מה גפני אומר?".

העימות מגיע על רקע המשבר המתמשך סביב חוק הגיוס, שעדיין תקוע. דרעי מתנגד לפשרות משמעותיות בנוסח המתגבש ומעדיף, לפי גורמים במערכת הפוליטית, להתבצר בנוסח הקיים, גם במחיר של עימות עם הייעוץ המשפטי וסיכון לפסילה עתידית בבג"ץ.

בתוך כך נודע כי דרעי אף נזף באריאל אטיאס, שמנהל בפועל את המגעים מול הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון לגיבוש נוסח מוסכם. לפי גורמים המעורים בפרטים, דרעי הביע חוסר שביעות רצון מהתפשרויות שנעשו במהלך הדיונים.

ההתפתחויות האחרונות מצביעות על קרע מתרחב בין ש"ס ליהדות התורה, דווקא בשעה שחוק הגיוס נמצא בנקודת רתיחה פוליטית. בעוד דרעי מאותת על התקרבות מחודשת לממשלה ושמירה על עמדות קשוחות בחוק, בגפני רואים במהלך פגיעה בתיאום החרדי ובחזית המשותפת מול הקואליציה.