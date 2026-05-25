הבחירות עוד לא הוכרזו - אבל הכנסת כבר בקמפיין מלא

בן גביר תוקף את נתניהו מימין, גולן ולפיד משמאל, גל פרישות שוטף את הכנסת והחוק לפיזורה עדיין תקוע • בזמן שהמפלגות נערכות לקרב פוליטי חסר מעצורים, זה כבר ברור: מערכת הבחירות הבאה החלה בפועל

עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
2 דקות קריאה
קלפי, בחירותאוליבייה פיטוסי/פלאש 90

הבחירות אמנם עדיין לא נקבעו רשמית, אבל המערכת הפוליטית כבר נמצאת עמוק בתוך קמפיין - עם מתקפות מכל הכיוונים, פרישות מפתיעות, בריתות שנרקמות והרבה מאוד לחץ סביב שאלת פיזור הכנסת.

מימין לליכוד, השר איתמר בן גביר שב לתקוף את ראש הממשלה בנימין נתניהו על רקע המגעים להסכם עם איראן. "תרים טלפון לטראמפ, תדפוק על השולחן", קרא בן גביר, "מדינת ישראל לא מוכנה להכיל את זה. צריך לחזור למלחמה עצימה".

הקרב על מועד הבחירות

גם באופוזיציה תוקפים את הממשלה בחריפות. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן טען כי הקואליציה "מנסה לדחוס לכמה שבועות את כל הפרוטוקול ההונגרי של אורבן", בעוד ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר כי "נתניהו פוחד פחד מוות מבחירות כי הוא יודע שהוא יפסיד".

למרות שהכנסת שבה היום לפעילות, לא התקיימו הצבעות על חוקים במליאה, בין היתר על רקע המשבר עם החרדים והמתיחות סביב חוק הגיוס. במקביל, יו"ר הקואליציה אופיר כץ ממשיך לעכב את קידום החוק לפיזור הכנסת, חרף לחצי האופוזיציה.

ובתוך כל זה, גל פרישות ממשיך לטלטל את הכנסת: אחרי חבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס, הודיעה גם חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד על פרישה מהחיים הפוליטיים.

במקביל, המפלגות הערביות מתקרבות להסכמה על ריצה משותפת, בעוד יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הפתיע כשהביע הסתייגות ממועמדותו האפשרית של גדי איזנקוט לראשות הממשלה, למרות הקרבה ביניהם בתקופה האחרונה.

תאריך לבחירות עדיין אין, אבל בירושלים כבר מתנהלים כאילו הקמפיין יצא לדרך: יועצים מגויסים, איחודים נבחנים, והמערכת הפוליטית כולה נכנסת בהדרגה למצב בחירות מלא.

