אושר בכנסת: מעטפת סיוע כלכלי לאלמנות ויתומי צה"ל

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית מעטפת סיוע כלכלית רחבה לאלמנות ויתומי צה"ל, בגובה של חצי מיליארד שקלים בשנה. ההצעה קובעת עשרות הגדלות משמעותיות של המענקים, התגמולים והזכאויות.

בין ההגדלות שאושרו הן תגמול חודשי נוסף לאלמנה לשנת האבל הראשונה בגובה כ-13,500 שקלים, שיינתן רטרואקטיבית מ-7 באוקטובר. בנוסף, תגמול חודשי מיוחד לאלמנה עם פעוטות: עד גיל 3 חודשים תוספת של 6,000 שקלים, לאחר מכן עד גיל 3 תוספת של 3,000 שקלים, ועד גיל 6 - 1,500 שקלים.

בנוסף, עד היום יתום הוגדר יתום רק עד גיל 21. כעת לראשונה יורחבו המענקים והזכאויות ליתומים עד גיל 40. מגיל 21 ועד גיל 30 תגמול חודשי של 3,650 שקלים, לאחר מכן עד גיל 40 תגמול של 2,000 שקלים בחודש. בנוסף ינתנו זכאויות של מימון תואר ראשון, סיוע ברכב, בדירה ועוד.

יו"ר הקואליציה אופיר כץ אמר כי "מדובר בהישג עצום. חבילת סיוע רחבה שעושה צדק לאלמנות והיתומים. ידעו מי ששלחו את יקיריהם להגן על המדינה, שהמדינה תגן עליהם בחזרה. מודה לשר האוצר סמוטריץ' ולשר הביטחון כ"ץ על ההובלה והמסירות בנושא וליו"ר ועדת עבודה ורווחה מיכל וולדיגר על העבודה הקשה והחשובה".