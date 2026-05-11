הכנסת חזרה - והבחירות כבר באוויר: הקרבות הפוליטיים נפתחו מחדש

אחרי חודש וחצי של פגרת הכנסת, המשכן בירושלים חזר היום (שני) לפעילות, אבל במקום לעסוק רק בחקיקה, נדמה שהמערכת הפוליטית כבר עמוק בתוך מערכת הבחירות הבאה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כנס הקיץ נפתח בצל ארבע שנים לממשלת נתניהו, שצפויה להשלים קדנציה מלאה למרות טבח 7 באוקטובר והמשבר הפוליטי והביטחוני שבא בעקבותיו. במסדרונות הכנסת השיח המרכזי כבר עסק בשאלה אחת: מתי הולכים לבחירות.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד ניצל את פתיחת המושב כדי לקרוא לפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. לדבריו, הממשלה מקדמת "שורה של חוקים אנטי-דמוקרטיים" וטען כי מדובר בניסיון "לגנוב את הבחירות".

גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר כי הוא עדיין רואה בעצמו מועמד לראשות הממשלה, למרות המגעים והחיבורים בגוש האופוזיציה. ליברמן שלל בשלב זה איחוד מיידי עם גדי איזנקוט ואמר כי החלטות בנושא יתקבלו רק סמוך לבחירות.

במחנה הממלכתי, שספג בשבוע שעבר טלטלה בעקבות פרישת חברי הכנסת חילי טרופר ואיתן גינזבורג, יו"ר המפלגה בני גנץ שלח מסר ברור כלפי הפורשים ואמר כי "החיים הציבוריים הם מקום לאנשים חזקים שדבקים בדרך ולא כאלה שמתנהלים לפי הריאליטי של הסקרים".

במקביל, במסדרונות הליכוד כבר החלו ההכנות לפריימריז הקרובים, כאשר פעילים ובכירים במפלגה החלו לבחון מחדש את מאזן הכוחות לקראת הרכבת הרשימה הבאה.

ובתוך כל הרעש הפוליטי, היה גם רגע אחד אחר: שורד השבי רום ברסלבסקי הגיע היום לכנסת כדי לקרוא להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. לדבריו, אם הוועדה לא תוקם במהרה, הסוגיה כולה עלולה להידחות לאחרי הבחירות.

מועצת אוקטובר

במקביל, חברי הכנסת עודכנו כי אם לא יוקדמו הבחירות, הכנסת צפויה להתפזר ב-17 ביולי. עד אז צפויה הקואליציה לנסות לקדם שורה של חוקים משמעותיים, בהם פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, חוק מח"ש וחוק התקשורת, אך במערכת הפוליטית כבר לא בטוחים שנותר לכך מספיק זמן.