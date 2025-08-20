אושרה תוכנית E1; סמוטריץ': "המדינה הפלסטינית נמחקה"

מומלצים -

ועדת המשנה להתיישבות של המנהל האזרחי אישרה היום (רביעי) את קידום תוכנית E1 במעלה אדומים, הכוללת כ־3,400 יחידות דיור חדשות ואת הקמת יישוב חדש בעשאהל. התוכנית כוללת 342 יחידות דיור לצד מבני ציבור ותשתיות.

מטעם משרדו של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳ נמסר: "מדובר בצעד משמעותי שמוחק הלכה למעשה את אשליית “שתי המדינות” ומבסס את אחיזת העם היהודי בלב ארץ ישראל".

סמוטריץ' הוסיף: "היום אנחנו מציבים עובדות היסטוריות בשטח. ב־E1 אנחנו מממשים סוף סוף את מה שהובטח במשך שנים. זהו רגע מכונן להתיישבות, לביטחון ולמדינת ישראל כולה. ובעשאהל אנחנו מתקדמים עוד צעד בהקמת יישוב חדש ומלא – עם מאות יחידות דיור.

"המדינה הפלסטינית נמחקת מהשולחן לא בסיסמאות אלא במעשים. כל יישוב, כל שכונה, כל יחידת דיור היא מסמר נוסף בארון הרעיון המסוכן הזה. אני קורא לראש הממשלה: הגיע הזמן להשלים את המהלך, להפסיק לדחות, ולהחיל ריבונות ישראלית מלאה ביהודה ושומרון – כאן ועכשיו".