נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שישי) בזירת הנפילה בזרזיר שבצפון. במהלך ביקורו, הוא התייחס לדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש, בנושא המתקפות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא בקשת החנינה. "לא את כבודי אני מחפש אלא את זו של המדינה", אמר, "היה מצופה (מנתניהו) שתאמר אמירה בעניין פגיעה בוטה בסמלי שלטון של מדינת ישראל".

כזכור, ראש הממשלה נשאל אמש במהלך מסיבת העיתונאים שקיים, על המתקפות של הנשיא טראמפ על נשיא המדינה יצחק הרצוג, והלחץ שהוא מפעיל עליו לאשר את החנינה. "זכותו של טראמפ לומר את מה שהוא רוצה, אני לא אחראי על מה שהוא אומר. לא ביקשתי ממנו לא לפני ולא עכשיו", השיב.

כזכור, טראמפ התייחס למשפט נתניהו ולשאלת החנינה מספר פעמים בחודשים האחרונים - החל מהדברים שנשא בכנסת - ועד מספר מתקפות בוטות שלו על הרצוג.

בין היתר, בריאיון שהעניק טראמפ בתחילת החודש לחדשות 12, טען הנשיא האמריקני כי הוא מדבר עם הרצוג כבר שנה על נושא החנינה: "הרצוג הוא חרפה, הוא הבטיח לי חמש פעמים שהוא ייתן חנינה לביבי". כמו כן אמר טראמפ בריאיון כי הוא אינו מעוניין שיהיה "משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן".

מטעם הנשיא הרצוג פורסמה תגובה, בה נאמר כי זוהי אינה העת לעסוק בנושא: "בשעה שכולנו מגויסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. נשיא המדינה הביע בעבר באופן גלוי את עמדתו כי נכון שהמערכות הרלוונטיות יקיימו שיח ענייני במטרה להגיע להסדר מוסכם, לרבות אפשרות של עסקת טיעון, בתיק ראש הממשלה".

כמו כן חזרו בתגובה מטעם הנשיא על הצהרתו של הרצוג כי הבקשה תטופל לפי הכללים: "ישראל היא מדינת חוק ריבונית, ולפיכך בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ולאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים".