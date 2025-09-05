אחרי הפרסום ב-i24NEWS: קרעי האחראי על ההילולה במירון

מומלצים -

חלוקת תפקידים: לאחר המהומה: שר המשפטים יריב לוין ממונה לממלא מקום שר ירושלים ושר התקשורת שלמה קרעי יהיה אחראי על ההילולה במירון.

יצוין כי המשנה ליועמשית עו״ד אורלי פישמן אורן ציינה בחוות הדעת להסכם כי קיים ״קושי משפטי״ בהעברת האחריות למירון לידי קרעי בעוד שטח הפעולה נותר במשרד ירושלים. כך או כך, בחוות הדעת נכתב כי אין מניעה למהלך זאת מפני שמדובר במינוי זמני

בתוך כך, שרי הממשלה יקבלו סקירה ביטחונית לגבי ההילולה במירון מהשר קרעי. ההחלטה מגיעה לאחר שפרסמנו לראשונה ב-i24NEWS כי לוין מסרב לכהן בתפקיד שר ירושלים כל עוד האחריות על מירון ואומן בידיו. על כן - ראש הממשלה בנימין נתניהו מכהן בתפקיד כבר חודש וחצי בניגוד להוראות בג״ץ.

אולם, המשנה ליועמ״שית עו״ד אורלי פישמן אורן כתבה כי קיים ״קושי משפטי״ בהעברת האחריות למירון לידי קרעי בעוד שטח הפעולה נותר במשרד ירושלים. יחד עם זאת, בחוות הדעת נכתב כי אין מניעה משום שזה מינוי זמני.