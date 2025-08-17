נתניהו נגד המחאה: "מבטיחים שזוועות 7/10 יחזרו על עצמן"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא נגד המחאה למען החזרת החטופים שמתקיימת היום (ראשון) ברחבי הארץ ואמר כי: "אלה שקוראים היום לסיום המלחמה ללא הכרעת החמאס, לא רק שמקשיחים את עמדת החמאס ומרחיקים את שחרור חטופינו, הם גם מבטיחים שזוועות השבעה באוקטובר יחזרו על עצמן ושנצטרך להילחם במלחמת אין קץ".

בישיבת הממשלה אמר רה"מ כי "ביממה האחרונה חיל הים תקף תחנות כוח בתימן, חיילי צה"ל תקפו בזייתון וחיסלו עשרות מחבלים ברצועת עזה. חיל האוויר תקף בכירי מחבלים של חיזבאללה ופירי משגרים בלבנון. אני מבקש להדגיש: הפעילות שלנו בלבנון היא בהתאם להסכם הפסקת האש. לפי ההסכם הזה, אנחנו אוכפים באש כל הפרה וכל ניסיון של התחמשות מצד חיזבאללה".

עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

"השליטה הביטחונית המתמשכת שלנו ברצועה זה רק אחד מהתנאים שלנו לסיום המלחמה, תנאים שהחמאס מסרב לקבלם. אנחנו עומדים על כך לא רק שהחמאס יפורק מנשקו, אנחנו עומדים על כך גם שישראל תאכוף את פירוז הרצועה לאורך זמן על ידי פעולה רצופה נגד כל ניסיון של התחמשות והתארגנות של כל גורם טרור שהוא".

"החמאס דורש את ההפך הגמור. הוא רוצה שנצא לגמרי מכל הרצועה; מצפון הרצועה, מדרום הרצועה, מציר פילדלפי שמונע הברחות ומהפרימטר הביטחוני שמגן על יישובינו. כך הוא יוכל להתארגן מחדש, להתחמש מחדש ולתקוף אותנו מחדש. החמאס יוכל לבוא שוב עם הטנדרים שלו ועם המרצחים המפלצתיים שלו עד הגדר ולאיים מחדש על ניר עוז, על כיסופים, על שדרות", אמר.

ממטה משפחות החטופים נמסרה תגובה לנתניהו: "נתניהו, כבר 22 חודשים החטופים נמקים בעזה - במשמרת שלך. במקום להונות את הציבור, לפזר ספינים ולהכפיש את משפחות החטופים, תחזיר את יקירינו בהסכם ותסיים את המלחמה. זו ההכרעה היחידה שעם ישראל דורש, וזו ההכרעה היחידה האפשרית".

"היום כבר ידוע לכל עם ישראל שהיו הזדמנויות רבות להחזיר את החטופים. מי שדחה, טרפד ונמנע מלהשיב אותם – הוא זה שהעלה את המחיר. 'חטופינו' זו לא סיסמה. הם לא כלי לספינים ולא קלף מיקוח. חמישים חטופים וחטופה הם האחים והאחות שלנו. הם נחטפו מאדמת ישראל תחת אחריותך, נתניהו, וכבר 22 חודשים הם שם. האחריות להשיבם הביתה היא שלך".

"עם ישראל יצא היום במאות אלפים לרחובות. אלפי עסקים גדולים וקטנים סגרו את שעריהם ואפשרו לעובדים להצטרף לקריאה אחת ברורה – סולידריות, ערבות הדדית והחזרת יקירינו. עדיין לא מאוחר להחזיר את החיים לשיקום ואת החללים לקבורה. העם הצביע היום ברגליים ואמר בקול ברור וצלול: תחזירו את החטופים והחיילים הביתה, וסיימו את המלחמה. הגיע הזמן שהממשלה תממש את רצון העם", נמסר מהמטה.

היום המדינה מציינת 681 ימים למלחמה, כאשר 49 חטופים וחטופה אחת עדיין מוחזקים בשבי החמאס. מאות אלפי ישראלים - אלפי עסקים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים במשק הישראלי נענו לקריאת מטה המשפחות לשחרור החטופים והצטרפו ליום השביתה תחת הקריאה להחזרת כל החטופים בעסקה אחת וסיום המלחמה. לצד מוקדי המחאה המוכרים בצומת קפלן ובנתיבי איילון, התקיימו מחאות בצמתים ובצירים ראשיים בצפון ובדרום הארץ, ובמקביל, הפגנות מול בתים של חברי כנסת ושרי הממשלה.