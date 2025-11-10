"עלול להביא לשפיכות דמים": עימות סביב עונש מוות למחבלים

חוק עונש מוות למחבלים צפוי לעלות היום (שני) להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. עם זאת, ייתכן שלא צפוי רוב לקואליציה, שכן הרב לנדו הורה אמש לחברי הכנסת של דגל התורה להצביע נגד החוק. השר בצלאל סמוטריץ' בדילמה אם לתמוך אחרי שכבר הודיע שהוא מחרים את הקואליציה.

בן גביר תקף את יהדות התורה: "לצערי הרב, גפני שוב בחר בברית הותיקה שלו עם טיבי. הפזילה הקבועה של גפני לשמאל, היא בניגוד לעמדת בוחריו שנרדפים בידי השמאל. עונש מוות למחבלים יעשה צדק והרתעה גם למשפחות חרדים שנרצחו בפיגועים, ואני מצפה מכל חברי הכנסת החרדים לתמוך בחוק הזה שמציל חיים, ולא להאמין להבטחות השווא של השמאל והמפלגות הערביות".

מנגד, בבית הרב לנדו נימקו את החלטתם: "יש כאן חשש רודף. אם הערבים בכל העולם יראו שאנחנו עושים דבר כזה זה יכול לגרום שפיכות דמים. והרי בכל מקרה אין סיכוי שבית משפט יאשר עונש מוות, ולכן זו התגרות לשמה".

ההצבעה מתקיימת לאחר שאושרה בוועדת הכנסת, במהלכה אמר מתאם השבויים והנעדרים גל הירש כי ראש הממשלה בנימין נתניהו תומך בהצעה. בדבריו, הסביר הירש כי בדיון הקודם התנגד לעצם קיום החוק, מפאת הסכנה הנשקפת לחטופים החיים, ועדכן כי "ההתנגדות שהייתה לי אז מתיירת, זהו כלי נוסף במאבק בטרור".

בתוך כך, גל הירש התעמת עם השר בן גביר לאחר שאמר לו כי "שיהיה שיקול דעת של האחראים על השבויים והנעדרים". אז, השיב לו השר לביטחון לאומי כי "זה לא יהיה". הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר בדיון כי "עונש מוות קיים כבר היום כאפשרות, והדבר לא נעשה בשל שיקולי מדיניות, לכן לא ברור מה יועיל החוק".