יקבעו את המנדט: הממשלה תקדם היום את ועדת החקירה הלאומית

הממשלה תדון היום (שני) בקידום ועדת החקירה לאירועי ה-7 באוקטובר שמקדמת הקואליציה. תחילה צפויה להתכנס ועדת השרים לעניינים חקיקה בראשות שר המשפטים יריב לוין, ולדון בהצעת החוק של ח"כ אריאל קלנר להקמת "ועדת חקירה לאומית". לאחר מכן יתכנס צוות השרים בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לקביעת המנדט לוועדת החקירה, כלומר אילו נושאים הוועדה תחקור.

הדיון היום מגיע לאחר שהצעת החוק של ח"כ קלנר קיבלה פטור מחובת הנחה, במסגרתה ההצעה מונחת בנשיאות הכנסת ונתונה לביקורת הציבור.

הצעת החוק של ח"כ קלנר לעלות להצבעה טרומית במליאת הכנסת כבר ביום רביעי הקרוב, זאת במידה והסיעות החרדיות ישובו להצביע עם הקואליציה.

אתמול הודיעו חברי "מועצת אוקטובר" כי ייפתחו בשבוע מחאה בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית - ונגד יוזמת הקואליציה, בעקבות הקידום המהיר של הוועדה מטעמה.

הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי אייזנקוט כתב על קידום הוועדה הלאומית: "כאשר שישה מתוך חברי הועדה לקביעת המנדט הם חברי קבינט השבעה באוקטובר האחראים הישירים ליום השחור, ברור לכל כי ממשלת ישראל מפחדת מהאמת, ומנסה לברוח מאחריותה".