סקר דרמטי שנערך על ידי מכון דיירקט פולס עבור i24NEWS ומתפרסם היום (שישי) מראה נתונים מפתיעים במיוחד, על אחת כמה וכמה שהשבוע החלו הקמפיינים לקראת הבחירות אצל חלק מן המפלגות. הסקר בוחן גם אפשרות לחיבורים חדשים במפה הפוליטית בין איזנקוט ולפיד, והקמת מפלגת ימין חדשה בהובלת עופר וינטר, דדי שמחי ואמיר אביבי.

על פי הנתונים, לו הבחירות היו מתקיימות היום, מפלגת הליכוד הייתה רושמת הישג מרשים עם 34 מנדטים, בעוד מפלגות האופוזיציה המרכזיות קורסות לחלוטין.

יש עתיד בראשות יאיר לפיד מקבלת 2.9% בלבד וכחול לבן בראשות בני גנץ זוכה ל-2.6%, נתונים המותירים את שתי המפלגות מחוץ לכנסת מתחת לאחוז החסימה. את החלל באופוזיציה ממלאות מפלגת בנט 2026 שמקבלת 14 מנדטים, הרשימה המשותפת עם 14 מנדטים, מפלגת ישר שמפתיעה עם 11 מנדטים ומפלגת הדמוקרטים עם 9 מנדטים.

בחלוקה לגושים, הקואליציה הנוכחית מבססת רוב יציב של 64 מנדטים המורכבים מהליכוד, ש"ס עם 10 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים, עוצמה יהודית עם 8 מנדטים והציונות הדתית שעוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. ישראל ביתנו זוכה ל-8 מנדטים.

איחוד שורות

הסקר בדק גם אפשרות של איחוד בין מפלגת ישר של איזנקוט, ויש עתיד של לפיד, כמו גם הקמת מפלגת ימין חדשה בהובלת עופר וינטר, דדי שמחי ואמיר אביבי. במקרה כזה, תמונת המצב משתנה משמעותית. הליכוד עדיין בראש עם 32 מנדטים, מפלגה מאוחדת של ישר ויש עתיד תביא הישג מרשים של 16 מנדטים משותפים. הרשימה המשותפת נשארת עם 14 מנדטים, בנט 2026 יורד ל-12 מנדטים, ש"ס עומדת על 10 מנדטים, יהדות התורה, ישראל ביתנו והדמוקרטים מקבלות כל אחת שמונה מנדטים. עוצמה יהודית של בן גביר מקבלת 7 מנדטים. מפלגת ימין חדשה בהובלת עופר וינטר, דדי שמחי ואמיר אביבי - תביא חמישה מנדטים.

במצב כזה, מי שלא עוברות את אחוז החסימה הן כחול לבן, הציונות הדתית ומפלגת המילואימניקים. חלוקת הגושים לקואליציה הנוכחית עם מפלגת הימין החדשה תעמוד על 62 מנדטים, ו-58 מנדטים לאופוזיציה.

לפי סעיף 27א'

לצד התמרונים הפוליטיים, הסקר בדק את עמדות הציבור בסוגיות חברתיות וערכיות בוערות, בראשן סערת החוק להנצחת אירועי 7 באוקטובר. הציבור הישראלי מביע עמדה נחרצת נגד כוונת הממשלה להסיר את המילה טבח מהחוק, כאשר 84% מהנשאלים סבורים שיש להשאיר את הנוסח המקורי הכולל את המילה.

נתון זה חוצה מחנות פוליטיים, כאשר גם בקרב מצביעי הקואליציה קיים רוב מוחץ של 73% המתנגדים לשינוי הניסוח, לעומת 17% בלבד שתומכים בהסרת המילה. בקרב מצביעי האופוזיציה ההתנגדות לשינוי כמעט מוחלטת ועומדת על 96%.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-18 בפברואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 535 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.

האפשרויות של הקואליציה והאופוזיציה - והשינוי הדרמטי שיכול לקרות

מנתוני הסקר ניתן לראות כי מפלגת הימין של עופר וינטר היא שלוקחת לסמוטריץ' את המצביעים. בנוסף, על אף שבשלב זה מפלגת יש עתיד לא עוברת את אחוז החסימה בגלל איזנקוט - חיבור בין השניים יגרום להם לעבור את מפלגתו של בנט.

מפלגות הקואליציה ייצטרכו לחשוב כיצד תתבצע החלוקה בצידם, כאשר אין מקום למפלגות נוספות - שייקחו קולות מאחרים, כדוגמת סמוטריץ'. השינוי הגדול יגיע כאשר הצדדים יגיעו לחיבורי מפלגות קטנות, ולא גדולות בכדומה לכחול לבן בבחירות 2019.