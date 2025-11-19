אחרי שגרמו למשבר בקואליציה: אושרו הטבות מס למילואיניקים

ועדת הכספים בכנסת אישרה היום (רביעי) את הצעת החוק נקודות זיכוי בעד שירות מילואים כלוחם, הידוע בתור חוק הטבות מס ללוחמי המילואים. במסגרת החוק שאושר, לוחמי מילואים המשרתים בין 20–24 ימים בשנה יקבלו 0.75 נקודת זיכוי. על כל 5 ימי מילואים נוספים יקבלו הלוחמים 0.15 נקודת זיכוי. בסך הכל ניתן יהיה להגיע עד 4 נקודות זיכוי.

נוסף על הטבות המס, תעוגן בחוק תוספת תגמול מזערי בסך של 3,000 שקלים למשרתי מילואים בעלי הכנסות נמוכות כהטבה קבועה, במקום הוראת השעה שהייתה אמורה לפוג בסוף 2025. הצעד אמור להבטיח יציבות כלכלית מתמשכת למשרתים הרבים שהכנסתם נמוכה.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי אמר על הצעת החוק: "אישרנו היום ללוחמי המילואים נקודות זיכוי במס בהיקף של עד 12,000 שקלים בשנה. בנוסף, דאגנו לבעלי ההכנסות הנמוכות על ידי קיבוע תוספת קבועה בחוק, בסכום ממוצע של 3,000 שקלים בגין כל חודש שירות במילואים. למרות שמדובר בהטבות כספיות משמעותיות, זה עדיין לא מתחיל למצות את החוב המוסרי של החברה הישראלית כלפי לוחמי המילואים".

דוברות שר האוצר

כזכור, הצעת החוק של סמוטריץ' נתקלה תחילה בהתנגדות מצד מפלגת הליכוד, שחבריה טענו בין היתר כי ההצעה מפלה לרעה מילואימניקים רבים. ההתנגדות גרמה למשבר קואליציוני בו מפלגת הציונות הדתית הצהירה כי לא תצביע במליאת הכנסת עם הקואליציה. המשבר הגיע לסיומו כאשר צוותיהם של שר האוצר ויו"ר ועדת הכספים הגיעו להסכמות באשר להצעה, ונכתב לה נוסח חדש בהתאם.