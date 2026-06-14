סרטון ההפחדה של נתניהו: "אם לא נתעורר ככה זה יגמר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מחמם מנועים לקראת הבחירות - ומפרסם היום (ראשון) סרטון שמזהיר ממעצר אנשי ימין.

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בחודש שעבר פרסם נתניהו סרטון שהסעיר את הרשת וגרר תגובות רבות. בסרטון נראה בחור צעיר שיושב לשיחה עם הוריו, מתנגדי הממשלה הנוכחית, ומתוודה בפניהם כי הוא ימני ו"ביביסט". ההורים בסרטון עונים לו בחרדה עמוקה: "אוקיי, אנחנו נעבור את זה ביחד", ונראה שאינם יכולים לקבל את "רוע הגזרה". האב תוהה: "איך זה יכול להיות? אתה עובד בהייטק, אתה קורא ספרים", והאם, שנושמת בכבדות ונראה שעוברת אירוע לב, אומרת: "הבן שלי ביביסט!".

הסרטון מסתיים בשקופית עם הכיתוב: "אתם לא לבד. מעל שני מיליון מצביעי ימין מתמודדים בכל שנה עם אפליה, כעס ושנאה רק בגלל דעתם הפוליטית. חפשו בגוגל 'ביביסט, לא חצי בן אדם'".