מנכ"ל משרד האוצר, אילן רום, הודיע הבוקר (שני) לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהוא מתפטר מתפקידו. רום מונה לתפקיד בדיוק לפני שנה, והתפטרותו מגיעה לאחר אישור תקציב המדינה הלילה בכנסת.

על פי הודעת משרד האוצר, רום ביקש משר האוצר לפרוש מתפקידו "עם השלמת אישור תקציב המדינה בכנסת". עוד נאמר בהודעת משרד האוצר כי "בתפקידו כמנכ"ל ניצח רום על העברת תקציבי המדינה לשנים 2025 ו-2026, הוביל את המשא ומתן עם מערכת הביטחון בתחום התקציב, היה שותף בשורה של מינויים בכירים, וכן במאבק בהון השחור לצד רשות המיסים".

מנכ"ל משרד האוצר המתפטר אילן רום מסר: "אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על האמון והגיבוי לאורך הדרך, תודה להנהלת משרד האוצר כולה על עבודה מקצועית ומסירות יוצאת דופן ותודה מעומק לב לכל עובדות ועובדי משרד האוצר שעושים עבודתם נאמנה בכל זמן ובכל עת, למען שגשוג מדינתנו ורווחת כלל תושביה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר על רום: "משרד האוצר זכה למנהל מקצועי משכמו ומעלה שתרם רבות לניהול הכלכלה. בתקופה הזו תרמת מאד לעשיית המשרד, וליכולת שלנו כמשרד האוצר לנהל תהליכים מורכבים ומשתנים. הראייה הגאו-כלכלית שהבאת יחד עם המבט למרחוק והטמעת נורמות של חדשנות וקידמה עוד יתרמו למשרד האוצר ולמדינה רבות. אני מאחל לך הצלחה גדולה בכל אשר תפנה ומאחל למדינת ישראל כי היא תמשיך להתברך מהיכולות המעולות שלך".