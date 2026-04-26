פרסום ראשון: ההשתלטות של ש"ס על מינויי הרבנים - והלחץ של דרעי | ארי קלמן

ב-15 ערים כבר מונו רבנים, רובם מועמדי ש"ס, ועוד שמונה בקנה. הסיעה בלחץ בשל הבחירות שבפתח, ולפי הייעוץ המשפטי, הליך בחירות שלא יפתח לפני החצי שנה שקודם הבחירות - קרי מחר, לא יוכל להתנהל. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", על המהלך הבא של ש"ס להשתלטות על תפקיד רבני 18 מועצות אזוריות.

מועצת הרבנית הראשית התכנסה לאחרונה לצורך כך כדי לאשר את נציגי הרבנות הראשית שהוא הקול המכריע בבחירת הרבנים. שם מציעים שהרב יוסף שלוש יהיה נציג שיבחר את רוב המועצות האזוריות. חברים במועצת הרבנים התלוננו כי "איך זה יכול להיות ש90% מהמועמדים הם ש"סניקים?", והחליטו להצביע נגד.

הדיון יצא להפסקה, נשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן בר ביקש לקיים התייעצות, ולפי עדויות שהגיעו ל-i24NEWS הוא שוחח עם יו"ר ש"ס אריה דרעי. בעקבות זאת הוקפץ למקום מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן. מדובר בצעד חריג שהוא נכנס לדיון כזה, לשם המחשה, דמיינו את מנכ"ל משרד הביטחון נכנס לפורום המטכ"ל ומתערב במינויי מפקדים בצה"ל.

אבידן דחק בחברי מועצת הרבנות לקבל החלטה: "יש לי סמכות לעשות את זה גם בלעדיכם. איך זה יראה שרבנים מתנגדים למינויי רבנים?". לכן, רוב הרבנים שינו את דעתם ותמכו בהחלטה. נציין כי על אחד מתפקידי רב המועצה האזורית מתמודד אחיינו של אריה דרעי.

תחילה לא היו אמורים לפתוח בהליך בחירות, כך היה בתחילת הדיון ברבנות, אך באופן פלא אחרי ההתייעצות שכאמור כללה שיחה עם דרעי - נכנסה לרשימה גם המועצה האזורית שבה אחיינו של דרעי מתמודד. עתירה בנושא זה תונח בקרוב בפני שופטי בג"ץ.

תגובת יהודה אבידן: "הוזמנתי ע"י הרב הראשי שזה סמכותו, כמו שהייתי היום בישיבת ממשלה להציג את הבקשה שהבאתי לממשלה. זה דבר שיגרתי, ואל תשכח שאני מנכ"ל המשרד, והרבנות זה גוף שתחתיי".