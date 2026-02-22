ביום רביעי הקרוב צפוי לעלות להצבעה החוק שמעורר מחלוקת בקואליציה - חוק הכותל, שימנע תפילה מעורבת ברחבת הכותל. אחרי פסיקת בג"ץ נגד החוק בשבוע שעבר, שר המשפטים יריב לוין הודיע כי יקדם את החוק בוועדת השרים היום (ראשון). מנגד, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוועדה לא תתכנס, והדיון אכן בוטל.

כדי לעקוף את נתניהו, לוין אמר כי ההצבעה על החוק תתקיים ביום רביעי במליאת הכנסת בקריאה טרומית, בה כל סיעות הקואליציה, בהן גם הסיעות החרדיות, צפויות להצביע בעד החוק - בניגוד לעמדתו של נתניהו. המשקל בהצבעה יהיה על חברי הליכוד המתונים.

הסיבה להתנגדותו של נתניהו לחוק - פגיעה פוטנציאלית בשותפות מול יהדות התפוצות, ובפרט יהודי ארצות הברית שתמכו בישראל במהלך המלחמה.

נזכיר כי נתניהו בעצמו קידם את המתווה של חוק הכותל בשנת 2018, אז לוין הצביע בעדו. כעת לוין מבקש לקדם את החוק במהירות כחלק מהמלחמה שהוא מנהל מול בג"ץ.