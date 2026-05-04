מפלגת "ישראל ביתנו" הודיעה היום (שני) על הצטרפותו לשורותיה של שרון שרעבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים, ואחיהם של יוסי שרעבי ז"ל שנרצח בשבי, ושל אלי שרעבי, שורד השבי שאשתו ליאן ז"ל ובנותיו נויה ויהל נרצחו בטבח ה-7 באוקטובר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בהודעה שפורסמה מטעם מפלגת "ישראל ביתנו" נכתב: "מאז ה-7 באוקטובר הפך שרעבי לאחד הקולות הבולטים, האחראיים והמאחדים בחברה הישראלית. מתוך סיפור אישי ומשפחתי כואב, הוא פעל למען השבת החטופים ברגישות ובנחישות, ונגע בלבבותיהם של ישראלים רבים מכל קצוות החברה. כתושב אלפי מנשה, שרעבי מביא עמו גם מחויבות עמוקה לחיזוק ההתיישבות ולביטחון אזרחי ישראל".

שרון שרעבי אמר: "אני מצטרף למפלגת ישראל ביתנו מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית כולה. גדלתי על ערכי הליכוד - הליכוד של פעם: לאומי, ממלכתי וביטחוני. היום, 'הליכוד של פעם' זה ישראל ביתנו. אביגדור ליברמן הוא מנהיג ימני אמיתי, והיחידי במערכת הפוליטית שלא היה חלק מהקונספציה, התריע מפני הטבח וקרא בעקביות לחסל את חמאס".

עוד אמר שרעבי: "כאיש הציונות הדתית וכתושב אלפי מנשה, אפעל לחיזוק ההתיישבות היהודית, הביטחון והערבות ההדדית בחברה הישראלית. אני מאמין בדרך של ליברמן וביכולת שלנו לפעול באחריות מול האתגרים העומדים בפני מדינת ישראל ולהוביל אותה יחד עם אזרחי המדינה לשגשוג והצלחה".

יו"ר המפלגה ח"כ אביגדור ליברמן אמר: "אני שמח להודיע על הצטרפותו של שרון שרעבי למפלגת ישראל ביתנו. שרון מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת, והוא מייצג ערכים של אחריות, ערבות הדדית, וחיזוק החוסן של החברה הישראלית. יחד נשקם את אמון הציבור בהנהגה ונחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל".

מוקדם יותר היום פורסם כי מורן זר קצנשטיין, מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה, מצטרפת למפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן. לפני כחודש פורסם כי רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר וממקימי "מועצת אוקטובר" ששכל את בנו אלרואי ב-7 שבאוקטובר, הצטרף גם הוא למפלגת "ישראל ביתנו".