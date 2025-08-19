"לא ספק כוח אדם של הצבא": הקלטות ח"כ פורש נגד הגיוס

מומלצים -

אם בליכוד חושבים שמינויו של בועז ביסמוט לראשות ועדת החוץ והביטחון, תקדם במהירות חוק גיוס שמקובל על החרדים, ושיחזיר אותם לממשלה - ההקלטות שפרסמנו הערב (שלישי) במהדורת i24NEWS אמורות לגרום להם לחשוב שוב.

חבר הכנסת מאיר פרוש ענה לשאלות בווטסאפ, בהודעות קוליות ואמר כי "אני לא ספק של הצבא לכוח אדם. מי שיושב ולומד צריך לקבל דיחוי. אני לא נותן לו יד, אני לא נותן לו מכסה - ואני לא שותף לו לכל השטויות האלו. ואם מישהו חושב שאפשר לעשות את זה, הוא פה חוטא, חוטא לעניין", אמר פרוש.

"כל מי שיושב ולומד צריך לקבל דיחוי. על תנאי זה הסכמנו, כשהיו צריכים את ההסכמה שלנו, הסכמנו לא למחות על זה שהולכים להקים פה מדינה בין הערבים (בשנת 1948). אבל שלא ייתנו לנו אורח חיים חרדי? על זה לא הסכמנו. אז אם אין לנו אורח חיים חרדי - שאף אחד לא יעשה לנו טובות".

חבר הכנסת מאיר פרוש, חבר הועדה החדש מטעם יהדות התורה, ממש לא מתכוון לעשות חיים קלים לביסמוט, או לנתניהו שמינה אותו - בהבנה שהוא מקובל יותר על החרדים: פרוש ענה לשאלות בווטסאפ, בהודעות קוליות, שפרסמנו הערב לראשונה.

ממש כמו הרב יצחק יוסף מנהיג ש"ס במוצאי שבת האחרונה - הוא יצא נגד ראשי המפלגות החרדיות. אלה שהסכימו שוב ושוב לבקשת נתניהו, לדחות את הסוגיה הבוערת.

"בדיוק כמו שהעבירו חוק נבצרות לביבי, וחוק שדרעי יכול לשמש כשר פעם ופעמיים, בדיוק כמו שהעבירו חוק לסמוטריץ' שאפשר לעשות עוד שר במשרד הביטחון, או את החוק להקמת המשמר הלאומי של בן גביר - אנחנו היינו צריכים לעמוד על כך שיעבירו את החוק שלנו", אמר פרוש.

"אבל איך אני אומר? אני אף פעם לא הייתי במצב שביבי בא לבקש ממני 'מאיר, תוותר, תן לי עוד חודשיים אני אעביר לך את זה אחר כך'. יש מושג כזה ראשי מפלגות. שם הדברים האלה נשאלו ושם הדברים האלה קיבלו תשובות. לא תמיד התשובות הן כמו שאתה אוהב או אני אוהב", הסביר.

הח"כ החרדי הותיק מודה עם זאת, שלמפלגות החרדיות אין ממש אסטרטגיה לפתרון הסוגיה המורכבת: "י"י מביתר (עילית) שואל אם יש איזה שהיא אסטרטגיה פוליטית בעניין חוק הגדרת מעמד בני הישיבות, חוץ ממחאות ושביתת רעב. מה זה אסטרטגיה? לנו אין אסטרטגיה - לנו יש קו. אנחנו רוצים שכל מי שיושב ולומד תורה יוכל לקבל דיחוי".

הוא גם נשאל האם נכון להתעקש על פטור לחרדים בזמן מלחמה - וזו היתה תשובתו: "יש חוקים שהם קשורים להמשך המלחמה, ואנחנו שם לא נוהגים כאופוזיציה. אז נכון שזה קשה, אבל השבוע אמרתי בהתבטאות לעיתון מסוים, שאף פעם לא היה מצב יותר טוב מבחינת מחסור בכוח אדם שיבואו לצבא. במלחמת יום הכיפורים נהרגו יותר אנשים מאשר נהרגו עכשיו פה, במערכה מאז שמחת תורה, אבל אז לא הייתה הסתה כזו נגד הציבור החרדי. עכשיו יש הסתה יותר גדולה, וצריך לקוות שההסתה הזו תיפסק בקרוב".

החרדים אמנם פרשו מהממשלה בעקבות המשבר, אך עדיין מגבים אותה מבחוץ. והשאלה הגדולה מבחינתם - וגם מבחינת נתניהו - היא האם הם יילכו איתו, גם בבחירות הקרובות?

"אנחנו חיינו 25 שנה באופוזיציה עם השמאל, כי לא יכולנו להתקרב לשם. רק כשהגיע הליכוד גדולי ישראל הסכימו לעשות קואליציה אחת", אמר פרוש "בשמאל יש כל מיני כאלה, 'מרין בישין', שאתה אפילו מתבייש לעמוד לידם. שם, מלכתחילה באג'נדה, חילולי שבת או כל מיני דברים אסורים מדאורייתא, או אפילו מדאורייתא דאורייתא! אז אני לא מחפש עכשיו חיבורים. אני יודע לומר שאני מאוד מאוכזב מזה שאין חוק שמסדיר את המעמד של בני ישיבות, ובוא נקווה שאולי עכשיו נסיים את זה בכי טוב".

