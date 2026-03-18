המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, קיבל הבוקר (רביעי) את עתירתו של עו"ד שחר בן מאיר נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, וסיעת "עוצמה יהודית" והורה לשר להסיר מחשבונותיו ברשתות החברתיות שני סרטונים שהפיץ בחודש פברואר.

השופט קבע בהחלטתו כי הסרטונים – האחד מצולם על סירת משטרה והשני בביקור בבית סוהר – מהווים תעמולת בחירות, שכן תכליתם העיקרית היא השפעה על הבוחר באמצעות הצגת מדיניות השר ויכולתו לממשה.

עוד נקבע כי צילום הסרטונים במתקנים ממשלתייםובנוכחות אנשי כוחות הביטחון במדים (סוהרים ושוטר) מהווה שימוש אסור בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות, בניגוד לסעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

השופט דחה את טענת השר בן גביר כי הסרטונים נועדו להרתעת האויב או לכיבוד משפחות שכולות. עוד נקבע כי פרסומם בחשבונותיו הפרטיים-פוליטיים של השר, ולא בערוצים רשמיים של המדינה, מעיד על תכלית פוליטית הגוברת על כל תכלית אחרת.

השופט הדגיש כי השימוש בסירת משטרה, גם ללא סימני זיהוי ברורים, מעניק לשר יתרון בגישה למשאבי ציבור שאינו עומד לרשות מועמדים אחרים. לכן השופט סולברג הטיל על השר בן גביר ועל סיעת "עוצמה יהודית" הוצאות משפט בסכום כולל של 9,000 שקל.