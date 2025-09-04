למרות הביטול: דיון מצומצם אצל רה"מ על החלת הריבונות

מומלצים -

לאחר הפרסום ב-i24NEWS, הערב (חמישי) מתקיים דיון מצומצם צל ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנושא החלת הריבונות ביהודה ושומרון.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, צפוי להבהיר את המסר הבא: שצריך לצאת מהקונספציה גם ביו"ש ולדרוש את פירוק הרשות הפלסטינית ומיטוט הכלכלה שלה גם במחיר זה שלא תהיה נורמליזציה עם סעודיה.

אם היו פותחים במבצע עידוד הגירה בעזה שנים לפני 7 באוקטובר ומשקיעים בזה את המאמץ אז לא היה 7.10, וזה צריך להיות הפתרון לאיוש שגם בה עדיין יש קונספציה - הרשות לא מקבלת אותו מענה כמו חמאס, וזה צריך להשתנות, אחרת נקבל גם מהם נקבל אירוע דומה.

אמש פורסם לראשונה במהדורה המרכזית כי מערכת הביטחון תזהיר את השרים במהלך הדיון בהחלת הריבונות כי "אזור יהודה ושומרון עלול להידלק ברגע". עוד נודע ל-i24NEWS, כי במערכת הביטחון משליכים את האזהרה החריפה על המצב הכלכלי הקשה ביו"ש, שנמצא בשפל, והמצב המדיני שנמצא בסימן שאלה. עם זאת, הם מציינים במקביל את העובדה שרמת הטרור נמצאת בשפל - גם לאור הנוכחות במחנות הפליטים בצפון השומרון.