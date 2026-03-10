נתניהו וסמוטריץ': "נעביר מיידית את תקציב המדינה, שמים בצד את חוק הגיוס"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מסרו הערב (שלישי) הצהרה בה התייחסו לעלות המלחמה באיראן ולהעברה המיידית של תקציב המדינה לשנת 2026. "כדי להצליח במשימה הזו, אנחנו שמים בצד את חוק הגיוס שלא יקודם כעת, ולצד זאת גם מספר רפורמות שסביבן טרם הגענו להסכמה רחבה", הסביר סמוטריץ׳.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ של i24NEWS <<<

ראש הממשלה פתח ואמר: "אנחנו במערכה עם אויב אכזר שרוצה להשמיד אותנו. אנחנו כתשנו את היכולות הגרעיניות והבליסטיות שלו במבצע 'עם כלביא'. לאחר מכן - במקום ללמוד את הלקח - הוא ניסה לפתח אותם מחדש ולהטמין אותם עמוק עמוק בקרקע, באופן כזה שלא נוכל לפגוע בהם יותר. לכן בכלל לא הייתה שאלה, היינו חייבים לצאת למערכה הזאת ואנחנו פועלים ביתר שאת עם החיילים והטייסים הגיבורים שלנו".

צילום: איתי בית-און/ לע"מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע"מ

"אבל, יש כאן אבל אחד גדול", אמר נתניהו, "זה עולה כסף, הרבה כסף. ולכן אנחנו נדרשים לתת תקציב מיוחד במהלך המלחמה עם עשרות מיליארדי שקלים כדי לעזור לתקציב הביטחון למאמץ המלחמתי".

שר האוצר סמוטריץ' אמר: "אנחנו מתכנסים עכשיו להעברה מיידית של תקציב המדינה, שבמרכזו נעביר את התוספת הנדרשת לתקציב הביטחון למימון המלחמה. וכפי שציין ראש הממשלה, מדובר בעשרות של מיליארדי שקלים. זו לא הוצאה, זו השקעה".

"כדי להצליח במשימה הזו, אנחנו שמים עכשיו בצד סוגיות שבמחלוקת שאינן מתאימות לעת מלחמה. אנחנו שמים בצד את חוק הגיוס שלא יקודם כעת, ולצד זאת גם מספר רפורמות שסביבן טרם הגענו להסכמה רחבה. מלחמה היא זמן לאחדות, לאחריות לאומית, ואני מודה לך אדוני ראש הממשלה ולכל חברי הממשלה והקואליציה".

"כשר אוצר בשלוש השנים האחרונות נדרשתי להוביל את כלכלת ישראל ולקבל החלטות והכרעות קשות, במיוחד כעת. זה לא סוד שראש הממשלה ואני רצינו להביא בתקציב הזה יותר בשורות לאזרחי ישראל, בדגש על המאבק ביוקר המחיה. אבל האחריות שמונחת על כתפינו מחייבת להתמקד בהעברת התקציב באופן מיידי למען ביטחון המדינה ורווחת תושביה".

"העברת התקציב באופן מיידי תאפשר לנו בעזרת השם לנצח את המלחמה, לתת שירות טוב לאזרחי ישראל בתחומים רבים, לקבוע סדר אזורי חדש במזרח התיכון שבמרכזו מדינת ישראל כמעצמה אזורית ועולמית, ולהעלות את מדינת ישראל למסלול צמיחה, פיתוח ושגשוג מואץ בשנים הקרובות", אמר סמוטריץ׳.